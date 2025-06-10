"Чиста робота на геноцид": військовий назвав особливості останньої масованої атаки по Україні

Сьогодні Росія завдала терористичні удари по Одесі, де пошкоджено пологовий будинок, та Києву. В столиці постраждали 7 з 10 районів. Ця атака – це зумисний геноцид проти української нації.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Росія не планує змінювати позицію, адже їй вигідно бути терористом. Водночас і західні партнери, і українці повинні усвідомлювати важливість єдності проти Кремля.

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Особливості останньої масованої атаки по Україні

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, сьогоднішня масована атака є спланованим підходом для знищення українців вищим військово-політичним керівництвом країни-агресорки. Це відбувається системно. Росіяни частіше атакують цивільну інфраструктуру, ніж промислові чи військові об'єкти.

Це чиста робота на геноцид української нації. Геноцид є плановий, росіяни впроваджують його за допомогою цілої армії, а не окремих осіб,

– наголосив він.

Водночас росіянам комфортно бути в статусі терористів. Кремль укладає угоди з талібами, проводить зустрічі з африканськими диктаторами та співпрацює з Північною Кореєю. Тимочко підкреслив, що немає сенсу говорити про те, що Росія зупиниться або ж перегляне свою стратегію ведення війни.

На жаль, російські удари по цивільних об'єктах будуть тривати. Однак добре, що зараз Європа вийшла за межі стурбованості й генсек НАТО Марк Рютте почав усвідомлювати справжні наміри Росії. Наприклад, нещодавно він заявив, що Путін готується до подальшої конфронтації, бо Росія здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ додав, що Україна також має зважати на внутрішні проблеми, а не лише критикувати західних партнерів. Українці в тилу не повинні покладати усю відповідальність на армію, суспільство має бути консолідоване проти ворогів всередині.