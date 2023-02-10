Російська ракета знову залетіла у повітряний простір Молдови

Росіяни здійснили чергову масовану атаку 10 лютого. Для атаки окупанти використовують не лише повітряний простір Білорусі. Їхні ракети ще й залітають через Молдову.

Таким чином російські військові загрожують життю не лише мирних мешканців в Україні, а й у Молдові. Адже всі ми знаємо, що ворожі ракети ненадійні та можуть впасти у будь-який момент.

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Ракета летіла транзитом

Ворог заводить російську ракету через Молдову спеціально. Передовсім це роблять для того, щоб максимально підступно завдати удару. Адже ракета може несподівано вискочити як на Черкащині, так і влетіли у повітряний простір на Хмельниччині чи Буковині. До слова, у ЗМІ повідомили, що ця ракета таки завернула у бік Чернівців.

Активіст Сергій Стерненко попередив мешканців Заходу України. Він наголосив на тому, що російські ракети летять через Молдову та Румунію. Таким чином вони зненацька з'являються у повітряному просторі нашої держави та атакують цей регіон.

Крім того, такий маневр дозволяє мінімізувати ризики, що ракету знищать сили ППО України. Адже якщо це таки буде несподіваний удар, то на нього можуть не встигнути відреагувати.

Але і це ще не все. Окупанти можуть переслідувати ще одну ціль. І пов'язана вона з бажанням посварити нашу державу зі своїми міжнародними партнерами. Адже під час спроб збити російські ракету, яка залітатиме, наша може впасти на території Молдови.

Що передувало масованому удару

У ворога вже напрацьований чіткий алгоритм дій. Так, цієї ночі він здійснив атаку дронами-камікадзе, а також крилатими ракетами та ракетами типу С-300.

Так, близько 04:00 стало відомо про влучання по Харкову. Окупанти поцілили в об'єкти критичної інфраструктури.

Також під обстріли потрапило Запоріжжя. Нарахували 17 прильотів за годину. Секретар міської ради Анатолій Куртєв зауважив, що це була найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення. Ворог також поцілив по критичній інфраструктурі.

Гучною ніч була для мешканців Дніпра. За даними Повітряного командування "Схід", у самому місті минулося без прильотів. Натомість влучання було по об'єктах критичної інфраструктури у Криворізькому районі та Шепетівці, що на Хмельниччині.

Зауважимо, що цієї ночі ворог випустив 7 дронів-камікадзе та 6 крилатих ракет "Калібр". Вдалося збити по 5 повітряних цілей.