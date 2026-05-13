Деталі передає 24 Канал.

Що відомо про удар по Луцьку сьогодні, 13 травня?

У ролику помітно, як "Шахед" чи інший ударний дрон пролітає дуже низько над будинками. Потім видно полум'я.

Удар по Луцьку 13 травня: дивіться відео

Окупанти атакували Волинь кількома десятками ударних дронів. У самому Луцьку є влучання в декілька нежитлових приміщень, повідомив Роман Романюк, виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА. В місті є один поранений.

У Ковелі 4 поранених. Там унаслідок влучання біля одного з об'єктів критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та житловий будинок поруч.

Зверніть увагу! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в розмові з 24 Каналом припустив, що атака може тривати і надалі. Про це свідчать і офіційні заяви. Наприклад, президент України Володимир Зеленський і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") сказали, що росіяни, швидше за все, запустять ракети вночі. За даними "Флеша", може йтися про комбіновану атаку увечері 13 травня, вночі, зранку та вдень 14 травня. Слід сказати, що до публікації цієї новини окупанти підіймали МіГ.

Де була атака 13 травня, які області атакували росіяни й які наслідки обстрілів?

Мова передусім про Захід України. Сергій Бескрестнов розповів, що ударні безпілотники летіли дуже щільно, майже хвіст у хвіст. І дуже близько до кордону з Білоруссю. Всі вони прямували обстрілювати західні області нашої держави.

Вибухи були в багатьох містах, зокрема і в курортній Сваляві. Під удар потрапив Ужгород – уперше з початку повномасштабної війни. Та інше закарпатське місто – Мукачево, де вибухи лунають теж досить рідко.

На Прикарпатті вже є аварійні відключення. Рівне частково залишилося без світла.

Загалом по Україні від масованої атаки загинуло 6 людей, десятки постраждали. 23 удари прийшлись на об'єкти Укрзалізниці на заході, півночі та в центральній частині України. У Здолбунові загинули залізничники, вони не були на робочих місцях.

