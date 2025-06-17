У 34 локаціях є наслідки, – Ігнат про особливість комбінованої таки на Україну

У ніч проти 17 червня міста України зазнали чергового російського масованого обстрілу. У Повітряних силах розповіли особливості ворожої атаки.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також У Києві на Нивках знаходять частини касетних боєприпасів

Масована атака по Україні 17 червня

За даними Повітряних сил, Росія запустила по Україні 472 повітряні цілі. Загалом знищено 428 дронів та ракет.

Величезна кількість "Шахедів" з різних боків оточували Київ. Залітали по руслу Дніпра, деякі зі східного і західного напрямків, атакувавши різні райони столиці. Жахливі наслідки від великої кількості повітряних цілей,

– повідомив Юрій Ігнат.

На жаль, є і влучання. Так, ракета Х-101 влучила у житловий будинок у столиці, знищивши повністю один під'їзд. Крім того, у деяких районах Києва виявили уламки касетних боєприпасів.

Ще чотири ракети "Калібр" не вдалося збити на Запорізькому напрямку. Загалом ворог атакував 10 областей України. Наслідки влучань є у понад 34 локаціях.

Особливості тактики ворога

Росія запускає сотні дронів і ракет, щоб виснажити ППО та атакувати один напрямок.

Внаслідок збиття повітряних цілей, можливі падіння уламків. Тому критично важливо перебувати в укритті під час повітряної тривоги, наголосили у ПС.

До слова, Росія здійснила масовану атаку на Київ, внаслідок якої зруйновано багатоповерхівку в Солом'янському районі. Ракета пройшла всі 9 поверхів будинку. За попередніми даними, щонайменше п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.