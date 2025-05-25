Через російську масовану атаку по Україні: Польща із союзниками піднімали військову авіацію

Сусідня Польща разом з країнами-союзниками вночі в неділю, 25 травня, піднімала у повітря військові літаки. Вони робили це через російську атаку по Україні.

Крім того, були напоготові наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Польща із союзниками піднімали військову авіацію

У заяві військового відомства Польщі вказувалося, що у зв'язку з атакою Росії, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в їхньому повітряному просторі.

Як зазначає польська сторона, такі дії відбуваються "відповідно до чинних процедур".

В польському оперативному командуванні додали, що оперативний командир "задіяв усі наявні сили та ресурси, що були в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності".

Польські військові зазначили, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою.

Також там зауважили, що Оперативне командування ЗС Польщі "стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування".