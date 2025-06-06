Росія завдала цинічного масованого удару: перша реакція офіційного Києва

Ворог здійснив комбіновану атаку на Україну в ніч проти 6 червня. До того в мережі ішлося про те, що Путін нібито наказав відповісти за удари по стратегічній авіації.

Але росіяни постійно б'ють по Україні – просто так, не "у відповідь" за щось. Українські посадовці відреагували на удар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали Андрія Єрмака, Дениса Шмигаля, Дмитра Лубінця, Андрія Коваленка, Ігоря Клименка.

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Українська влада про атаку 6 червня

Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни вдарили по будинках нібито у відповідь за аеродроми.

Україна воює з військовими цілями, а російські терористи називають військовими цивільні будинки.

"Ворог повинен знати, що всі ці злочини не минуть безкарно. За все скоєне в Україні Росії доведеться заплатити. Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора. Маємо послабити Росію та примусити до миру", – відгукнувся Денис Шмигаль.

Дмитро Лубінець зосередився на юридичному аспекті ворожих дій.

"Київщина та Київ, Тернопільщина, Волинь, Полтавщина, Чернігівщина… Росія здійснила масований обстріл України. За попередньою інформацією, у столиці загинули 4 людини, є поранені. В інших областях теж постраждали українці, пошкоджена цивільна інфраструктура. Росія обирає метод терориста, порушує базові права людини", – написав він.

Омбудсмен наголосив: світ має дати чітку відповідь та вдатися до конкретних кроків. Зокрема, засудити дії агресора, в тому числі систематичні обстріли цивільної інфраструктури.

Росіяни – звичайні терористичні у*****и, які воюють з цивільними,

– не добирав слів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Очільник МВС Ігор Клименко написав: "Ціна нашого спротиву – життя. Але й сила – у людях, які тримають країну, ризикуючи своїм".

Він також розповів про загиблих рятувальників у Києві.