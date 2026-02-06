Росія обстріляла промисловий об'єкт у Полтавській області, виникли кілька пожеж
- Росія завдала удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі Полтавської області, спричинивши кілька пожеж.
- Обійшлося без постраждалих, а пожежі були ліквідовані рятувальниками ДСНС і Укрзалізниці.
Російські війська завдали удару по промисловому об'єкту у Полтавській області. Виникли пожежі на кількох локаціях.
Про це повідомили у ДСНС України.
Що відомо про атаку Росії по промисловому об'єкту у Полтавській області?
Росія завдала удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі Полтавської області, внаслідок чого виникли пожежі на кількох локаціях.
Обійшлося без постраждалих. Вогнеборці ліквідували займання. Працювали рятувальники і підрозділи ДСНС Полтавщини і 3 пожежні потяги Укрзалізниці.
Пожежники гасять пожежу на Полтавщині
Які наслідки масованої атаки в інших регіонах 6 лютого?
Росія здійснила масовану атаку по Кіровоградській області, використовуючи ракети і дрони. Зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач.
Уламки збитого російського безпілотника пошкодили залізничну інфраструктуру поблизу села Підбірці. Так, у будівлі підстанції пошкоджено скління вікон, а також знищено провід високовольтної лінії.
Після повітряної атаки у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки. Також завдано шкоди енергетиці – 12 тисяч абонентів були знеструмлені. Двоє людей зазнали поранень – це 14-річний хлопець та 40-річний чоловік.