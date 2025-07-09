Абсолютний рекорд: Росія запустила понад 700 БпЛА

Вночі 9 липня Росія запустила по Україні 741 повітряну ціль. Це стало абсолютним рекордом за весь час повномасштабної агресії.

Росія б'є свої рекорди терору останнім часом кожні кілька днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та речника.

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Росі побила свій рекорд масштабів повітряних атак

В ніч на 9 липня Росія застосувала проти України 741 засіб повітряного нападу. Йдеться про 728 БпЛА та 13 ракет.

Таку кількість БпЛА та ракет Росія не запускала ще ніколи. Це рекорд і загальної кількості застосованих повітряних засобів і конкретно дронів.

Втім, як зазначив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, "Шахедів" Росія насправді запустила трохи більше 300. Решта цілей – це дрони-імітатори.

Він підкреслив, що цієї ночі сили ППО впоралися непогано. Є певні наслідки від ударів ракет "Кинджал", які важко перехопити, але й ті далеко не досягли цілей, яких прагнув ворог.

Над відбиттям атаки працювала авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. Останні сьогодні чудово себе показали, знищивши десятки цілей.

Основною ціллю ударів була Волинь, у її повітряний простір залітало близько 50 БпЛА та 5 ракет. Як зазначив Ігнат, останнім часом Росія обирає конкретні міста для завдання масованого удару.

Попередній свій рекорд Росія побила кілька днів тому – 4 липня. Тоді на Україну летіло 550 повітряних засобів нападу – 539 дронів та 11 ракет.

Слід зазначити, що до того рекорд Росія ставила теж не надто раніше – 29 червня. Це свідчить про безпрецедентне нарощування повітряного терору проти України.