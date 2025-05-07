У ЦПД відповіли, чи готує Росія масовану атаку на 9 травня

Наразі немає ознак, що Росія готується до масованої атаки по Україні на 9 травня. Кремль оголосив "триденне перемир'я", тож буде дивно, якщо сам його і порушить.

Однак бої на фронті з великою імовірністю триватимуть надалі, як було під час"великоднього перемир'я". Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Що можуть вигадати росіяни на 9 травня

На думку Андрія Коваленка, росіяни навряд чи придумають щось нове до 9 травня. Вони вже і так роблять усе, що можуть. Зокрема, вербують людей для здійснення терактів. За даними Служби безпеки України, вже зруйновано низку агентурних мереж Росії.

Росіяни можуть продовжувати атакувати на фронті, що і роблять щоденно, а також випробовувати нові типи дронів, які здатні летіти на відстань до 80 кілометрів і нести 3-кілограмову вибухову частину. Їх переважно тестують на Сході, і вони вражають як військових, так і цивільних.

Також окупанти продовжують атаки "Шахедами", але цим самі себе заганяють у глухий кут. Росія оголосила про "парадне перемир'я" з 8 по 10 травня, відмовившись від 30-денного. Якщо вже 8 травня почнуть літати дрони, це буде прямим порушенням їхніх же домовленостей.

Ворог вже порушував "великоднє перемир'я", продовжуючи атаки на фронті. І цього разу, ймовірно, бої триватимуть. Але є різниця між бойовими діями на полі бою й масованими атаками по цивільних. Останні мають значно більший резонанс у медіапросторі.

Війна буде продовжуватися. Росія навряд чи зможе вигадати щось особливе,

– наголосив керівник ЦПД.

Україна вже знищила кілька складів із ракетами Х-101, але у ворога залишаються інші типи озброєння: крилаті ракети, балістика, зокрема ракети KN-23, яких у них навіть більше, ніж "Іскандерів".

Втім, наразі немає ознак підготовки до масованого ракетного удару на 9 травня. Якщо такі ознаки з'являться, Україна зможе вчасно це виявити.