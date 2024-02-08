Обстрілювали з Новоросійська: "Атеш" зафіксував ворожі судна, що пускали ракети на Україну

Партизанський рух "Атеш" зафіксував російські судна, які пускали ракети на Україну 7 лютого. Ці кораблі наразі перебувають у порту Новоросійськ країни-агресорки.

Саме звідти окупанти завдали масованого ракетного удару по нашій державі. У "Атеші" зазначили, що вже передали відповідні координати суден Силам оборони України.

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"Атеш" показав судна окупантів, що пускали ракети

Партизани зазначили, що агенти руху виявили дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська. Зафіксовано малий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" та малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

За нашими даними, саме з цих судів було запущено ракети "Калібр" для обстрілу українських міст 7 лютого 2024 року,

– зазначили у русі опору.

"Атеш" показав кораблі, з яких росіяни пускали "Калібри" по Україні / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

У "Атеші" зазначили, що ці кораблі перебувають у складі 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії. Вони були перекинуті із Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України.

"Однак їх продовжують залучати у злочинних нападах на мирні міста", – пояснили агенти руху.

Росія обстріляла Україну з кораблів у Новоросійську / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Зрештою в "Атеші" запевнили, що удар у відповідь на цинічний обстріл України буде. Ба більше, агенти "Атеш" планують взяти у цьому безпосередню участь.

Варто зазначити, що під час масованої атаки ворог вперше за довгий час випустив з Чорного моря 3 крилаті ракети морського базування "Калібр". Усі ракети типу "Калібр" вдало знищила протиповітряна оборона нашої держави.

У телеграм-каналі "Атеш" закликали людей приєднатися до складу руху опору. Для цього потрібно написати координатору руху опору за ніком в телеграм @Crimean_coordinator.