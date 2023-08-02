Дрони і ракети є, проблема – з цілями, – Ступак пояснив паузи росіян у масованих атаках

Росія робить паузи у масованих атаках по Україні. У ворога є різні види ракет, "Шахеди". Причина таких пауз – відсутність цілей, адже СБУ постійно затримують коригувальників, які надають інформацію окупантам.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни влаштовують масовані атаки у різних регіонах з різною інтенсивністю.

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Росіяни вербують коригувальників у соцмережах

Ступак зазначив, що інтенсивність атак у різних регіонах змінюється. Якщо у травні ворог дуже часто атакував Київ, то у липні – Одесу. Загарбники накопичують зброю та обстрілюють.

Частково можна пояснити їхні пробіли в обстрілах – це відсутність цілей. СБУ постійно затримує українських громадян, які коригують ракети для російських спецслужб. Уявіть, росіяни постріляли, а потім їм треба зрозуміти: влучили вони чи ні. Тому їм потрібні люди,

– пояснив він.

Російські спецслужби моніторять антиукраїнські спільноти у соцмережах та шукають там людей, пропонують виконувати завдання.

Ступак про паузи в масованих атаках: дивіться відео

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