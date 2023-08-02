Дрони і ракети є, проблема – з цілями, – Ступак пояснив паузи росіян у масованих атаках
Росія робить паузи у масованих атаках по Україні. У ворога є різні види ракет, "Шахеди". Причина таких пауз – відсутність цілей, адже СБУ постійно затримують коригувальників, які надають інформацію окупантам.
Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни влаштовують масовані атаки у різних регіонах з різною інтенсивністю.
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Росіяни вербують коригувальників у соцмережах
Ступак зазначив, що інтенсивність атак у різних регіонах змінюється. Якщо у травні ворог дуже часто атакував Київ, то у липні – Одесу. Загарбники накопичують зброю та обстрілюють.
Частково можна пояснити їхні пробіли в обстрілах – це відсутність цілей. СБУ постійно затримує українських громадян, які коригують ракети для російських спецслужб. Уявіть, росіяни постріляли, а потім їм треба зрозуміти: влучили вони чи ні. Тому їм потрібні люди,
– пояснив він.
Російські спецслужби моніторять антиукраїнські спільноти у соцмережах та шукають там людей, пропонують виконувати завдання.
Ступак про паузи в масованих атаках: дивіться відео
Атака дронами по Україні 2 серпня: головне
- Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти спрямували ударні безпілотники на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, було пошкоджено елеватор.
- Оперативне командування "Південь" зазначило, що Росія атакувала південь Одеської області безпілотниками Shahed-136, які випустила з Азовського моря через Чорне. На щастя, за попередніми даними, люди не постраждали.
- Вибухи у Києві пролунали орієнтовно о 2:54 2 серпня. Мер Віталій Кличко попередив, що працює ППО та закликав людей перебувати в укриттях через те, що на столицю ще рухалась група ворожих безпілотників.
- Росія здійснила чергову масовану атаку "Шахедами". Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. ППО виявила та знищила усі повітряні цілі – понад 10 безпілотників. Уламки дронів впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Люди не постраждали, пошкоджені тільки нежитлові приміщення та дорожнє покриття.
- У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що українські військові у небі над регіоном знищили ворожий безпілотник.
- Зранку 2 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вони протягом ночі збили 23 ворожих дрони типу "Шахед". Більшість знищили у Київській та Одеській областях.