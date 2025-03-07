Ексофіцер Повітряних сил відповів, чи складніше відбивати російську атаку без розвідданих США

Росіяни вночі 7 березня завдали масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі України. Під час обстрілу ворог застосував різноманітні засоби ураження, зокрема крилаті ракети типу "Калібр" та дрони "Шахед".

Це перша комбінована атака росіян по Україні після рішення команди Дональда Трампа про зупинку обміну розвідданими. В етері 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив, як на роботу української ППО впливає відсутність розвідданих США.

Важливо "Це був перший такий потужний удар": якими ракетами росіяни атакували Тернопільщину 7 березня

Чи впливає відсутність розвідданих США на роботу ППО

Колишній офіцер Повітряних сил наголосив, неправильно казати, що відсутність розвідних даних США нібито вплине на можливості України захищатися від російських масованих атак, тому що насправді більшість засобів радіолокації.

Зверніть увагу! За даними британського таблоїда Daily Mail, США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

До того ж Повітряні сили ЗСУ не збивають ракети над територією Росії, або літаки, які злітають з російських аеродромів.

Згадаймо, що у зведенні Повітряних сил постійно зазначають, що "радіолокаційно відстежені" або, наприклад, безпілотники, які виконують місію навантаження протиповітряної оборони, часто "радіолокаційно втрачені",

– мовив Храпчинський.

Дані з американських джерел, з його слів, ніяк не можуть вплинути на результативність роботи протиповітряної оборони. Додатково також треба зрозуміти, що НАТО не підпорядковується Сполученим Штатам. Альянс має окрему ескадрилью літаків дальнього радіолокаційного виявлення та систему АВАКС, що дозволяє Повітряним силам ЗСУ отримувати дані напряму.

Крім цього, Україна має низку власних можливостей, які дозволяють Повітряним силам виявляти будь-які дії з боку ворога. Зокрема, у нас навіть є можливості прослуховувати радіообмін російських пілотів,

– додав колишній офіцер Повітряних сил.

Головне завдання зрозуміти, про що йдеться під розвідувальними даними. Тобто чи це інформація, наприклад, щодо перетину військ або передислокації якоїсь групи, або готова інформація, що внаслідок тих чи інших дій буде здійснюватися наступ ворога.

До слова, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що з початку 2025 року росіяни здійснили наймасовіше застосування "Калібрів".