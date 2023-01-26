На залізниці України затримуються кілька потягів через знеструмлення

Російські окупанти вкотре здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Так, 26 січня через знеструмлення затримуються декілька потягів.

Також стало відомо про пошкодження контактної мережі на одній із залізниць. Однак ситуація на всіх вокзалах України наразі контрольована.

Зверніть увагу Росія масовано атакує Україну ракетами 26 січня: все, що відомо

На залізниці затримуються кілька потягів

Як повідомили в Укрзалізниці, через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів затримуються на 30 хвилин і більше. Зокрема:

№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);

№743/744 Київ – Львів (+0:46).

Окрім цього, у зв'язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці нині організовують пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ – Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом.

Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково,

– зазначили у відомстві.

Що відбувається на вокзалах

Укрзалізниця наголосила, що наразі ситуація на всіх вокзалах країни контрольована – є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, триває підземними переходами.

Масована ракетна атака 26 січня: що відомо

Внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, тому наразі є значні проблеми з електропостачанням.

Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці є інформація про одного загиблого і двох поранених.

Також Кличко розповів, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці.

На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Усі оперативні служби працюють на місці.

Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті.

Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.