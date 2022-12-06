Три рекорди за один день: ЗСУ завдали історичної поразки ворогу на його ж території

Історичний успіх: удар безпілотниками по стратегічних ракетоносцях Росії врятував Україну від ракетного залпу трьох літаків

З повідомлень у соцмережах та медіа можна зробити висновки щодо ударів по авіабазах стратегічних ракетоносців збройних сил Росії на авіабазах "Енгельс-1" та "Дягілево" і наскільки ефективною та продуманою була операція Збройних Сил України.

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Значення:

вперше у війні однією атакою безпілотників частково зірвана стратегічна операція збройних сил Росії;

вперше в історії літаки стратегічної авіації ядерної держави уражені прямо на базі;

вперше після Другої світової війни бойові літальні апарати непоміченими проникли у центральну Росію та завдали точний удар по російській армії.

ЗСУ зменшили залп росіян на 6 – 12 ракет

Результати. Судячи з фотографії ракетоносця Ту-22М3 в "Дягілево", саме цей літак мав виконувати удар по Україні – на фото чітко видно підвішену крилату ракету Х-22. Очевидно, не одна така ракета мала запускатись з цього літака, але ЗСУ вдарили на випередження. Міноборони Росії підтвердило ураження ще двох ракетоносців, очевидно, типу Ту-95МС на авіабазі "Енгельс-1". Даних про ушкодження та втрати нема, але усі ці літаки не змогли взяти участь у ракетній атаці на Україну.

У критичний момент залп росіян було зменшено щонайменше на 6 – 12 крилатих ракет. Через програмування політного завдання швидко перевішати ракети з одного літака на інший неможливо. Тобто удар безпілотників став успішним – менша кількість ракет у залпі суттєво підвищила ефективність роботи нашої ППО.

У розвиток цього удару невідомий безпілотник вранці 6 грудня завдав удар по складу пального на авіабазі "Курськ". Російська ППО знову не спрацювала, а пожежу не можуть загасити багато годин.

Втрати ЗС Росії. Ту-22М3 зазнав серйозного ушкодження. Він став непридатним для вильотів, потребує капітального ремонту і заміни хвостової частини. Знищена машина – це аеродромний пусковий агрегат АПА-80, мобільна станція живлення.

У результаті удару у "Дягілево" міноборони Росії було змушене визнати втрати авіаційного персоналу, який готував ракетоносець до вильоту. Визнали щонайменше 3 загиблих та 4 поранених. Їх імена та прізвища оприлюднені та підтверджуються повідомленнями у соцмережах.

Технологічний успіх. База "Дягілево" розташована за 500 кілометрів від України, база "Енгельс-1" – приблизно за 700 кілометрів. Це не перший випадок атаки безпілотниками: 7 жовтня невідомий безпілотник атакував стратегічні ракетоносці Ту-22М3 на авіабазі "Шайковка", що за 200 кілометрів від кордонів з Україною. Була інформація про пошкодження двох Ту-22М3, але супутникові знімки це не підтвердили.

Проте росіяни перемістили свої Ту-22М3 далі від кордонів з Україною – в "Дягілево". За повідомленням росіян, для удару застосовані переобладнані реактивні безпілотні розвідники Ту-141 або Ту-143 виробництва СРСР. Їх розробили у 70-х роках та випускали до 1989-го. Свідчень цьому росіяни поки що не оприлюднили. Очевидно, що невідомі безпілотники стали саморобною зброєю, виготовленою в Україні, що є серйозним технологічним успіхом.

Росіяни захищають свою стратегічну авіацію барикадами з шин

Провал російської ППО. Невідомі безпілотники не були помічені та перехоплені російською системою протиповітряної оборони. Судячи з ураження авіаційного персоналу біля літака, на базі "Дягілево" не було попередження про атаку. Військові не змогли врятуватись.

Це говорить про те, що переважна кількість російських зенітно-ракетних комплексів та радарів ППО зосереджені на фронті та мають там значні втрати. У росіян не вистачає сил і вони не спроможні побудувати щільну оборону навіть своїх стратегічних об'єктів.

Особливо вражає, що на базі стратегічної авіації Росії не побудована навіть огорожа, а для захисту ракетоносця не облаштували ні ангарів, ні капонірів. Літаки захищає барикада з шин, як у нас на Майдані.



Росіяни захищають ракетоносці барикадами з шин / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

Попри міць та перевагу росіян, ЗСУ знаходять імпровізовані методи, як їх нищити

Розвідка та застосування. Очевидно, що розвідка України та НАТО заздалегідь отримали інформацію про підготовку до атаки ракетоносців: час та місце старту, точні координати розташування літаків.

ЗСУ вдарили зранку на випередження масованої ракетної атаки, яка відбулась увечері. Планування маршруту заходу на ціль та обрання часу в цій операції виявилось абсолютно правильним. Це дозволило досягнути раптовості й виконати завдання. Цей позитивний досвід планувальників треба відзначити.

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Чи визнають у Росії когось винним? Очевидно, ні. Після того, як 18-річний пілот Матіас Руст непоміченим пролетів скрізь усю ППО СРСР у 1987 році та приземлився на Червоній площі, було звільнено та засуджено близько 200 генералів та офіцерів ЗС СРСР. Тоді подали у відставку:

міністр оборони Соколов,

командувач військ ППО,

командувач армії,

командувач корпусу,

командувач дивізії,

командувач бригади ППО.

Але Росія – це не СРСР. Кланово-мафіозні стосунки тут набагато глибші. Міністр оборони Шойгу – особистий друг господаря Росії Путіна. Командувач повітряно-космічними силами, у складі яких є війська ППО, генерал Суровікін одночасно командує війною проти України і користується підтримкою путінських мафіозних ватажків Кадирова та Прігожина. Тому ніяких покарань не буде, хоча цей удар безпілотника був не першим.

Політичний та інформаційний вплив. Україна показала усьому світу, що попри перевагу Росії у кількості людей та бойової техніки, ЗСУ здатні знаходити імпровізовані та неочікувані методи знищення російських окупантів. Удар по стратегічних ракетоносцях показує наскільки вразливі російські ядерні сили і наскільки послабшала оборона Росії, яка змушена кинути усі сили для захоплення України. Це велика моральна перемога та урок для подальших дій.