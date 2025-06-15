Масована атака на Полтавщину: в ДСНС показали моторошні фото наслідків

В ніч на 15 червня російські війська масовано атакували Полтавську область. Для удару окупанти використали безпілотники та ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Полтавщину

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади є влучання по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані,

– йдеться в повідомленні.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Також в області зафіксували пошкодження житлових будинків і автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники показали наслідки обстрілу на Полтавщині / Фото: ДСНС

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Нагадаємо, в ніч на 15 червня російські війська атакували Україну 194 засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника. 119 було збито вогневими засобами, ще 48 – локаційно втрачені.