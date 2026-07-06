Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники та запустила "Калібри"

У ніч проти 6 липня окупанти активізували стратегічну авіацію, піднявши у повітря бомбардувальники Ту-95МС та інші. Українські військові та моніторингові канали попереджають про високу загрозу комбінованої ракетної атаки.

Повітряні сили пишуть про виліт щонайменше кількох бортів, моніторингові спільноти ж наголошують, що кількість може зростати. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

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Загроза ракетного обстрілу 6 липня: що відомо?

У ніч проти 6 липня російські війська підняли у повітря бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". На початок доби моніторингові спільноти зафіксували зліт щонайменше 3 бортів, і ця кількість згодом може збільшитися.

Наразі вони летять у бік пускових рубежів до Саратовської області Росії. Це означає, як пише monitor, що пуски крилатих ракет потенційно можуть статися вночі у проміжку між 01:30 та 04:00.

Окрім цього, у мережі з'являється інформація про можливе перебування у повітряному просторі не менш як 2 літаків Ту-160. Загроза масованої атаки є надзвичайно високою.

Оновлення 00:45. За інформацією моніторів, Росія також випустила крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Про це також попереджав президент Володимир Зеленський вдень 5 липня. За його словами, чергову масовану атаку Кремль планує здійснити безпосередньо після Дня незалежності США та напередодні саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі.

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Як Росія використовувала стратегічну авіацію для ударів по Україні раніше?

Російські окупаційні війська систематично застосовують бомбардувальники Ту-95МС для здійснення масованих обстрілів українських міст. Зокрема, подібна активність ворожої авіації вже фіксувалася на початку липня.

2 числа відбувся комбінований обстріл – Росія випустила 570 засобів повітряного нападу, це 74 ракети та 496 дронів, з основним ударом по Києву. Сили ППО знищили 524 ворожі цілі, проте внаслідок влучань і падіння уламків у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків, загинуло понад 30 людей та ще 100 зазнали поранень