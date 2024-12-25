На Буковині впала ракета під час атаки

Росіяни атакували Україну на Різдво. Наслідки атаки відчутні досі – це і відключення електроенергії, і уламки ворожої зброї, які знаходять.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Яка ракета впала у Чернівецькій області

Рятувальники розповіли: сапери ДСНС вилучили уламки вибухонебезпечного предмета. Їх знайшли на відкритій території.

На місці працювали всі профільні служби. Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідентифікували вибухонебезпечний предмет, обстежили прилеглу територію та вилучили уламки,

– написали у відомстві.

У мережі є фото ракети зблизька.

Ракета, яка впала на Буковині на Різдво / Фото з соцмереж

ДСНС не назвали тип ракети. Але є думка, що це могла бути крилата ракета Х-101, яку збили під час масованого удару.

У мережі поширюють і приблизну карту, де летіли ракети зранку 25 грудня.

Добре видно атаку на Буковину / Фото з соцмереж

Як у світі реагують на "різдвяне привітання" від росіян

Політологи твердять, що союзники мають жорстко реагувати на обстріли. Адже крилаті ракети летіли через повітряний простір Молдови та Румунії. Тобто агресор нахабно користується повітряним простором інших країн, щоб атакувати Україну.

Цікаво, що Кіт Келлог засудив російську атаку. Це важливо для України, адже саме Келлог є спеціальним представником США з питань України та Росії.

А от посольство Ірану вирішило привітати українців з Різдвом, бажаючи миру під звуки "Щедрика". Люди вибухнули обуренням у коментарях.