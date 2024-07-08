Агонія пацюка в кутку, – політтехнолог припустив причину масованої атаки Росії
Росіяни 8 липня завдали масованого ракетного удару одразу по кількох містах України. Окупанти цілеспрямовано випустили по житлових будинках, об'єктах критичної інфраструктури та медичних закладах понад 40 ракет.
Внаслідок російського обстрілу в Україні загинули 33 мирні мешканці, понад 130 людей поранено. В етері 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен припустив, чому росіяни здійснили масовану атаку.
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"Такого як сьогодні у Києві не було давно. Двері у під'їзді ледь не вирвало вибуховою хвилею. Таке враження, що агонія у пацюка в кутку відбувається і тому він (Владімір Путін – 24 Канал) нам таке влаштовує", – сказав Тизенгаузен.
Що могло розізлити Путіна
На думку політтехнолога, сьогоднішні ракетні удари можуть бути пов'язані з тим, що Владімір Путін розлючений, зокрема й через поїздку Віктора Орбана до КНР.
На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини російський президент був дуже злий. Він розуміє, що Орбан в обхід нього, переслідуючи свої цілі, летить у Пекін для того, аби Сі Цзіньпін натиснув на Путіна,
– мовив Тизенгаузен.
Це далеко не остання причина, яка нервує главу Кремля. Його дратує саміт НАТО, який незабаром відбудеться у США, а також запланований візит Орбана у Вашингтон, де угорський прем'єр-міністр звітуватиме про що він розмовляв з Путіним за зачиненими дверима.
"Очевидно, що все складається не на користь диктатора. Зараз президента Росії з усіх боків намагаються схилити до перемовин", – додав політтехнолог.