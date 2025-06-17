Росія завдала терористичних ударів по Україні: дещо важливе змінилося у реакції світу

У ніч на 17 червня російські окупанти здійснили масовану атаку проти України. Однак наразі світові лідери не висловили засудження Росії, не відреагували на терористичні дії країни-агресорки.

На жаль, цинічні атаки Росії відбуваються постійно, тому не викликають такого резонансу. Це 24 Каналу озвучив політолог Максим Несвітайлов.

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"Коли це відбувалось рідко, менш шокуючі, трагічні події викликали резонанс, бо це був вихід за межі норми. А коли це відбувається постійно, гине багато людей, руйнується цивільна інфраструктура, вчиняються терористичні акти один за одним, то це вже виходить не як розрив шаблону, а просто як норма", – сказав він.

Чи буде реакція

Максим Несвітайлов припустив, що все-таки якась реакція світових лідерів буде. Адже було пряме влучання ракети в житловий будинок у столиці. Принаймні у світових медіа про це пишуть. Багато європейців та американців реагують на атаку в соцмережах.

Загалом реакція саме від політичного істеблішменту дуже сумна. Я переконаний, що Володимир Зеленський буде активно це обговорювати з колегами під час саміту G7. Він буде доносити до них цю інформацію. Я думаю, що у зв'язку з цим все-таки буде реакція,

– вважає політолог.

Однак, за його словами, не можна сказати, що після цього щось глобально зміниться, і Росія одразу отримає своє покарання. Це можуть бути слова підтримки та засудження дій окупантів. Навряд чи це будуть нові потужні санкції проти Росії. Хоча Європа продовжує підтримувати Україну, надає велику кількість зброї.