Пікірування та групові нальоти: Ігнат розкрив тактику росіян під час дронових атак по Україні

Росія змінює тактику масових ударів по території України. Ворог намагається прорвати українську ППО, посилюючи тиск на тлі заяв про "готовність до переговорів".

Росія активно змінює тактику обстрілів. Протягом останніх кількох ночей Росія щоденно завдає масованих комбінованих ударів по українських містах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрія Ігната РБК-Україна.

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Нова тактика обстрілів

Окупанти продовжують активно атакувати Україну майже щоночі. Лише в ніч проти 26 травня було зафіксовано рекордну кількість ударних БпЛА – 355, що перевищило попередній антирекорд у 298 дронів за ніч.

Останнім часом вони вдаються до комбінованих масових атак – ударні БпЛА "Шахед", балістичні ракети типу "Іскандер" та керовані авіаційні ракети. Так, Ігнат пояснив мотивацію росіян до задання таких ударів.

Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БпЛА і намагаються пускати їх на великих висотах – понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт. На такій висоті вони стають більш видними для наших радарів, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів і мобільних вогневих груп,

– зазначає Юрій Ігнат.

За словами Ігната, "Шахеди" супроводжуються дронами-імітаціями без боєзаряду – так званими "Пародіями", які створюють додаткове навантаження на ППО. Пропорція між справжніми та хибними дронами складає приблизно 60 на 40.

Удари на тлі переговорів

На тлі масованих ударів окупанти також намагаються використати ситуацію як інструмент тиску у контексті переговорів.

Однак, зазначається, що масовані удари несуть ще кілька цілей, зокрема зниження обороноздатність української армії.

З одного боку, вони хочуть у такий спосіб впливати на настрої та моральний стан українців…Проте це робиться не лише для залякування – вони хочуть також і вразити цілі своїх ударів – той чи інший об'єкт. У переліку цих об'єктів можуть бути і оборонні підприємства, критична інфраструктура та стратегічні державні об'єкти,

– додають у ПС.

Росія вдосконалює дрони

Ворог збільшує бойове навантаження дронів. Проте це зменшує дальність їхнього польоту. Через це ударні дрони вагою 90 кілограмів навряд чи зможуть досягати західних регіонів України.

Попри нову тактику ворога, Силам оборони України вдається знищувати більшість цілей. До протидії залучено зенітні ракетні комплекси, мобільні групи, армійську авіацію, винищувачі та нові елементи дронової ППО.

Напередодні Юрій Ігнат констатував, що Росія продовжує використовувати західні компоненти у виробництві БпЛА. Для унеможливлення використання таких компонентів, необхідні санкції, наголосив представник Повітряних сил.