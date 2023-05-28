Я відчувала, як здригаються стіни, – посол Британії розповіла, як пережила нічну атаку на Київ

У ніч проти 28 травня росіяни випустили рекордну кількість дронів-камікадзе "Шахед". Майже всі БпЛА була спрямовані на Київ. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла про страшну ніч.

Росіяни запустили по території України 54 "Шахеди". Найбільшу кількість дронів знищили над Київщиною – українські захисники ліквідували 40 БпЛА.

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Від вибухів здригалися стіни

Мелінда Сіммонс заявила, що масована атака іранськими дронами – жорстокий подарунок росіян до Дня Києва. Пані посол також підкреслила, що вибухи були настільки потужними, що від потужних вибухів здригалися стіни навіть в укритті.

Сьогодні День Києва, тому, звісно, Росія надіслала Україні жорстокий подарунок. Сиджу в укритті, слухаю дуже гучні звуки вибухів зовні та відчуваю, як здригаються стіни. Це ненормально,

– написала Сіммонс.

На масовану атаку відреагували й в інших дипвідомствах. Так, голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що у Києві 28 травня було значно більше вибухів, ніж при звичайних обстрілах.

"Начебто агресор збочено відзначає день Києва. Не зломить дух цього могутнього міста", - підкреслив Маасікас.

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