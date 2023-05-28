Я відчувала, як здригаються стіни, – посол Британії розповіла, як пережила нічну атаку на Київ
Джерело:Мелінда Сіммонс
У ніч проти 28 травня росіяни випустили рекордну кількість дронів-камікадзе "Шахед". Майже всі БпЛА була спрямовані на Київ. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла про страшну ніч.
Росіяни запустили по території України 54 "Шахеди". Найбільшу кількість дронів знищили над Київщиною – українські захисники ліквідували 40 БпЛА.
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Від вибухів здригалися стіни
Мелінда Сіммонс заявила, що масована атака іранськими дронами – жорстокий подарунок росіян до Дня Києва. Пані посол також підкреслила, що вибухи були настільки потужними, що від потужних вибухів здригалися стіни навіть в укритті.
Сьогодні День Києва, тому, звісно, Росія надіслала Україні жорстокий подарунок. Сиджу в укритті, слухаю дуже гучні звуки вибухів зовні та відчуваю, як здригаються стіни. Це ненормально,
– написала Сіммонс.
На масовану атаку відреагували й в інших дипвідомствах. Так, голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що у Києві 28 травня було значно більше вибухів, ніж при звичайних обстрілах.
"Начебто агресор збочено відзначає день Києва. Не зломить дух цього могутнього міста", - підкреслив Маасікас.
Масована атака 28 травня: що відомо
- Уночі 28 травня в Україні лунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" області на півдні країни, а згодом – поширилися далі.
- У Повітряних Силах вранці повідомили, що ворог завдав масованого удару дронами-камікадзе по території України. Росіяни запустили рекордну кількість "Шахедів" – 54 БпЛА. Сили та засоби ППО змогли ліквідувати 52 ударних дрони.
- Запускали ворожі безпілотники звичними маршрутами. За словами Юрія Ігната, ворог використовує 2 напрямки – Брянську область та Краснодарський край.
- На жаль, один із дронів влучив в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині. Обійшлося без жертв та постраждалих, проте є руйнування.
- На Київщині українці постраждали від уламків збитих безпілотників. У декількох районах сталися пожежі після падіння уламків. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюються, але відомо щонайменше про 3 поранених та 1 загиблого.