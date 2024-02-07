Масована атака "Шахедами" та крилатими ракетами: скільки повітряних цілей вдалося збити

Цілу ніч та ранок 7 лютого російські військові атакували Україну як "Шахедами", так і крилатими ракетами. У Повітряних силах розповіли, скільки цілей ворога вдалося знищити.

Детальніше про роботу наших військових розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив, що вдалося знищити 44 повітряних цілей ворога: 29 ракет, а також 15 ударних БпЛА.

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Чим росіяни атакували Україну

Він звернув увагу на те, що на початку доби 7 лютого російські загарбники здійснили кілька ударів по Україні, використовуючи "Шахеди", крилаті, балістичні, а також зенітні керовані ракети.

Загалом від початку доби окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу:

20 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131" з Чауди, що у Криму;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски здійснювали з Енгельсу, Каспійського моря);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр", запущені з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М", пуски яких здійснювали з мису Тарханкут у Криму, а також Воронезької області у Росії;

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область).

Нашим військовим у результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил і Сил оборони вдалося знищити 44 повітряні цілі ворога:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

а також 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як зазначив Валерій Залужний, до відбиття повітряного нападу застосовували зенітні ракетні війська та винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ, а також підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

Президент України Володимир Зеленський пізніше відреагував на масовану атаку. Він наголосив, що під ударом були шість регіонів нашої країни. За його словами, всі служби працюють задля подолання наслідків терору.

Глава держави висловив співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Він додав, що обов'язково відповімо Росії і що терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій.

Володимир Зеленський висловив вдячність медикам, рятувальникам, комунальникам. Подякував усім, хто дбає про нашу безпеку, рятує та допомагає людям.