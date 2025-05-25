"Більше не прийдуть до класів": на Житомирщині через атаку загинули 3 дитини з однієї родини

У Житомирській області під час масованої комбінованої атаки вночі 25 травня загинули три дитини. Це були 8-річний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман з родини Мартинюків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис коростишівського ліцею №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти.

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Що відомо про загиблих дітей на Житомирщині через нічну атаку

У ліцеї розповіли, що внаслідок жорстокої нічної атаки втратили трьох дітей, що навчалися у них.

Учні нашого ліцею – одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав – більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям…

– написали у закладі освіти.

У Житомирській області під час нічної атаки загинули 3 дитини з родини Мартинюків / Фото з фейсбуку ліцею №1 імені Густава Олізара

Там також наголосили, що у Романа Мартинюка через лічені дні мав бути випускний – день, якого юнак чекав із надією та мріями.

"А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів, щасливих моментів дитинства… Але все це обірвала війна. Нам болить. Усій шкільній родині", – мовиться у повідомленні.

У ліцеї також висловили найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих дітей. У закладі освіти хочуть, щоб світла пам'ять про Романа, Тамару й Станіслава залишилися назавжди.

Зверніть увагу! У ліцеї організували збір коштів на допомогу родині Мартинюків, що втратила 3 дітей. Підтримати сім'ю можна перекинувши гроші за посиланням на банку monobank або на картку 4441 1111 2430 2153.

Раніше про те, що троє загиблих дітей у Житомирській області з однієї родини повідомляв голова МВС України Ігор Клименко. Відомо також, що батьків загиблих дітей госпіталізовано, їхня мама перебуває у тяжкому стані.