Можливий обстріл, – мер Франківська закликав бути уважними до тривог

Росія не припиняє повітряний терор України. Ба більше, останні заяви Кремля свідчать про те, що окупанти планують його нарощувати.

Так, про майбутні загрози попередив українців мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Що відомо про загрозу нового масованого обстрілу?

Міський голова закликав громадян бути особливо обережними у дві найближчі доби. Росіяни можуть знову масовано вдарити.

Чиновник окремо додав, що доручив опрацьовувати місця прийому людей, які постраждали, в разі потреби.

Зверніть увагу! Низка моніторингових каналів теж попереджає про можливу комбіновану атаку на Київ та інші міста. Для удару росіяни підготували літаки Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, МіГ-31К, кілька кораблів з крилатими ракетами в районі Новоросійської бухти, пускові установки наземного базування з балістичними і крилатими ракетами, сотні ударних БПЛА.

Нагадаємо, що 24 травня Росія масовано атакувала українську столицю ракетами і дронами. Також по Білій Церкві окупанти вдарили ракетою середньої балістичної дальності "Орешник".

Вже наступного дня у Кремлі заявили, що не планують зупинятися і попередили, що продовжать систематичні удари по Україні, передусім по Києву. МЗС країни-агресорки закликало інші країни евакуювати своїх дипломатів з Києва.

Крім того, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров подзвонив держсекретарю США Марко Рубіо із попередженням. Мовляв, російські військові мають намір розпочати "системні та послідовні удари" по розташованих у Києві центрах ухвалення рішень та об'єктах, які використовують для потреб ЗСУ.

Погрози росіян не справили особливого враження на європейців. Посольства Франції, Польщі, ЄС заявили, що продовжують працювати в Україні у звичному режимі.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із партнерами готує відповідь на російський шантаж і закликав посилити підтримку української армії.

Військовий експерт і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов вважає, що погрози Росії новими ударами по Києву більше схожі на істеричну реакцію через проблеми на фронті та невдоволення росіян атаками України по НПЗ.

За його словами, Росія може й надалі завдавати потужних ударів, однак головна небезпека зараз – це балістичні ракети, для перехоплення яких Україні потрібні системи Patriot і ракети до них.