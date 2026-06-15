Є жертви, постраждали історичні пам'ятки та житлові будинки: все про атаку на Україну 15 червня
Росія у ніч на 15 червня здійснила чергову масовану атаку на Україну. На жаль, відомо про жертв та постраждалих. Також руйнувань зазнали важливі культурно-історичні об'єкти.
24 Канал розповідає про усі наслідки нічної атаки ворога.
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Які наслідки атаки?
У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці. "Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав Зеленський. Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору. У Харкові росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці атаки по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, 5 людей загинули. 9 людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств. Під ударами були й Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина. Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя, Унаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" в багатоповерхівку в Ковпаківському районі Сум постраждало 3 людей. Поранення отримали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65-ти та 38-ми років. Усі госпіталізовані, їх стан задовільний. Ще один удар ворог наніс по будівлю комунальної установи у центрі міста. На місцях влучань пошкоджені вікна та балконні рами. Наслідки у Сумах / Фото ОВА Через масовану атаку Росії пошкоджено найсучасніший термінал "Нової пошти". Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для обробки посилок. Серед іншого, за даними ДТЕК, У Києві після масованої атаки вже повернули світло для 105 тисяч родин. У північній частині столиці було пошкоджено лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Пошкоджено найсучасніший термінал "Нової пошти" У Києві відомо про 4 загиблих. Також є 30 поранених, серед яких дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані. У ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів: Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів: За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Омбудсман Лубінець написав, що Київ і Київщина, Дніпро, Харків, Чернігів, Миколаївщина, Житомирщина цієї ночі були атаковані ракетами та дронами. Є постраждалі, зруйновані будинки, понівечені людські долі. У Харкові загинуло 5 рятувальників – під час гасіння пожежі після російської атаки. Це був повторний цілеспрямований удар країни-терориста. Співчуття рідним і шана загиблим, Ще один цинізм терору — удар по Києво-Печерській лаврі. Росія атакувала не військовий об'єкт, а одну з найвизначніших духовних святинь України та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Це не випадковість і не "помилка". Це свідомий удар по нашій історії, культурі, вірі та ідентичності, Коли ракети летять у храми, житлові будинки та міста, це має лише одну назву — злочин. І за кожен такий злочин має настати відповідальність. Під удар дронів потрапило й місто Суми. За інформацією обласної військової адміністрації, сталося влучання двох безпілотників по цивільній інфраструктурі. Одне у багатоповерхівку у Ковпаківському районі, у балкон квартири. Попередньо, постраждали 3 людей, серед них дитина. Інше у центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю, без постраждалих. Практично всю ніч Черкащина була на тривозі через комбіновану атаку Росії. В області працювали сили та засоби ППО: 3 російські ракети та 6 БпЛА знешкоджено. Травмованих немає. За попередніми даними, наслідків від падіння уламків теж. У Харкові після півночі прогриміла серія вибухів. Попередньо, ракетні удари зафіксовано у Холодногірському районі. Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки, і ще одна людина. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані. Також був щонайменше один приліт БпЛА у Шевченківському районі. Тут спалахнули гараж та трава. На жаль, під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранені. Було пряме влучання на території Києво-Печерської лаври, загорівся дах Успенського собору. Наразі триває ліквідація наслідків. Зокрема, пожежа на даху собору охопила площу близько 800 квадратних метрів. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 квадратних метрів. У Дніпрі через повітряну атаку виникла пожежа. Відомо, що одна людина дістала поранень. Пошкоджене підприємство, зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури. Також через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики. Уночі ворог масовано атакував Київщину. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у 5 районах області. У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення. У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння. У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль. У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення. У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.
Реакція президента
– додав президент.
Інші наслідки ліквідовуються.
Як відпрацювала ППО?
Реакція обмудсмана
– зауважив Лубінець.
– зазначив омбудсман.
Атака на Суми
Чи є наслідки на Черкащині?
Атака на Харків
Атаковано Києво-Печерську Лавру
Наслідки у Дніпрі
Наслідки на Київщині
На жаль, постраждали троє людей, серед них – дитина.
У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки – струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим необхідну допомогу надали на місці.
Інформація про наслідки атаки на Київ від ДСНС
Росія атакувала кіностудію імені Довженка в Києві
У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові.
Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет.
Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів.
Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці.
"Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав Зеленський.
Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури.
ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору.
У Харкові росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці атаки по підприємству.
Станом на зараз відомо, що, на жаль, 5 людей загинули. 9 людей було поранено.
У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств.
Під ударами були й Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина.
Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя,
Унаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" в багатоповерхівку в Ковпаківському районі Сум постраждало 3 людей.
Поранення отримали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65-ти та 38-ми років. Усі госпіталізовані, їх стан задовільний.
Ще один удар ворог наніс по будівлю комунальної установи у центрі міста.
На місцях влучань пошкоджені вікна та балконні рами.
Наслідки у Сумах / Фото ОВА
Через масовану атаку Росії пошкоджено найсучасніший термінал "Нової пошти".
Це був перший в Україні об'єкт із автоматизованим обладнанням для обробки посилок.
Серед іншого, за даними ДТЕК, У Києві після масованої атаки вже повернули світло для 105 тисяч родин. У північній частині столиці було пошкоджено лінії електропередач. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Пошкоджено найсучасніший термінал "Нової пошти"
У Києві відомо про 4 загиблих. Також є 30 поранених, серед яких дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані.
У ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.
Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:
За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.
Омбудсман Лубінець написав, що Київ і Київщина, Дніпро, Харків, Чернігів, Миколаївщина, Житомирщина цієї ночі були атаковані ракетами та дронами.
Є постраждалі, зруйновані будинки, понівечені людські долі.
У Харкові загинуло 5 рятувальників – під час гасіння пожежі після російської атаки.
Це був повторний цілеспрямований удар країни-терориста. Співчуття рідним і шана загиблим,
Ще один цинізм терору — удар по Києво-Печерській лаврі.
Росія атакувала не військовий об'єкт, а одну з найвизначніших духовних святинь України та об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Це не випадковість і не "помилка". Це свідомий удар по нашій історії, культурі, вірі та ідентичності,
Коли ракети летять у храми, житлові будинки та міста, це має лише одну назву — злочин. І за кожен такий злочин має настати відповідальність.
Під удар дронів потрапило й місто Суми.
За інформацією обласної військової адміністрації, сталося влучання двох безпілотників по цивільній інфраструктурі.
Одне у багатоповерхівку у Ковпаківському районі, у балкон квартири. Попередньо, постраждали 3 людей, серед них дитина.
Інше у центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю, без постраждалих.
Практично всю ніч Черкащина була на тривозі через комбіновану атаку Росії.
В області працювали сили та засоби ППО: 3 російські ракети та 6 БпЛА знешкоджено.
Травмованих немає. За попередніми даними, наслідків від падіння уламків теж.
У Харкові після півночі прогриміла серія вибухів.
Попередньо, ракетні удари зафіксовано у Холодногірському районі. Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки, і ще одна людина. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані.
Також був щонайменше один приліт БпЛА у Шевченківському районі. Тут спалахнули гараж та трава.
На жаль, під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранені.
Було пряме влучання на території Києво-Печерської лаври, загорівся дах Успенського собору. Наразі триває ліквідація наслідків.
Зокрема, пожежа на даху собору охопила площу близько 800 квадратних метрів.
Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" на площі 1000 квадратних метрів.
У Дніпрі через повітряну атаку виникла пожежа.
Відомо, що одна людина дістала поранень. Пошкоджене підприємство, зруйноване одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.
Також через нічну атаку росіян понівечений і Будинок органної та камерної музики.
Уночі ворог масовано атакував Київщину.
Наслідки ворожої атаки зафіксовані у 5 районах області.
У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.
У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.
У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль.
У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.
У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.
Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України.
Виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії.
На місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.