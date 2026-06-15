Є жертви, постраждали історичні пам'ятки та житлові будинки: все про атаку на Україну 15 червня

Росія у ніч на 15 червня здійснила чергову масовану атаку на Україну. На жаль, відомо про жертв та постраждалих. Також руйнувань зазнали важливі культурно-історичні об'єкти.

24 Канал розповідає про усі наслідки нічної атаки ворога.

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Які наслідки атаки?