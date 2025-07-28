Польща підіймала авіацію під час масованої атаки на Україну
- Польща підняла винищувачі в повітря під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в ніч проти 28 липня, щоб захистити свій повітряний простір і безпеку громадян.
- Польща вже не вперше підіймала свою авіацію у відповідь на російські атаки на Україну.
У ніч проти 28 липня Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Польща була вимушена підіймати свої винищувачі в небо.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
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Польща здіймала літаки: що відомо?
Російська армія вночі 28 липня застосувала різні типи озброєння. На українські мирні міста летіли крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряна тривога лунала в багатьох регіонах, подекуди було чутно вибухи.
За повідомленням ОК ЗС Польщі, з огляду на загрозу поблизу кордонів, польське командування запровадило усі необхідні заходи безпеки. У небо піднялися чергові польські та союзницькі винищувачі. Також у режим бойової готовності перейшли наземні сили ППО.
Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та безпеки громадян, особливо в регіонах, наближених до зони загрози,
– йдеться в заяві.
Повітряні тривоги фіксувалися майже по всій країні. Під ударом опинився, зокрема, Київ. Також місцеві жителі чули вибухи на Рівненщині, у Запоріжжі та ще низці областей.
У столиці відомо про щонайменше 8 постраждалих внаслідок нічної атаки. Одна людина в тяжкому стані, а серед поранених є дитина.
Нагадаємо, що Польща вже не вперше підіймала свою авіацію під час російських атак на Україну. Так, у ніч проти 19 липня польські військові також здіймали у небо військові винищувачі.