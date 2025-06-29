Польща підіймала військову авіацію через масовану російську атаку на Україну

Уночі неділі, 29 червня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні БпЛА. Унаслідок цього в Польщі підіймали в небо військову авіацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі. Було залучено всі наявні сили й засоби ППО.

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Польща підіймала військову авіацію

Операція польської та союзницької авіації в повітряному просторі країни розпочалася у зв'язку з нічною комбінованою атакою Росії на українську територію.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активізувало всі наявні в розпорядженні сили й засоби – у повітря підіймали чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели у стан найвищої готовності.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення захисту на територіях, що межують із загрозливими районами,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Львівську область атакували крилаті ракети Х-101 з літаків Ту-95МС, а також ударні дрони. Вибухи та роботу ППО чули жителі Львова, Дрогобича та інших населених пунктів. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих, окупанти били по критичній інфраструктурі.