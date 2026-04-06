Тисячі дронів: Зеленський назвав скільки БпЛА запустила Росія по Україні за минулий тиждень
- Минулого тижня Росія здійснила понад 2 800 атак ударними дронами по Україні, зокрема понад 140 атак за одну ніч.
- Внаслідок атак загинули троє людей, серед яких дворічна дитина, постраждали 16 осіб, пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Минулого тижня російські війська здійснили понад 2 800 атак ударними дронами по Україні, включно з більш ніж 140 атаками за минулу ніч. Відомо, що внаслідок атаки 6 квітня є загиблі та поранені. Також зафіксували пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури.
Росія не зупиняє свій терор і кожен день запускає дрони по містах України. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що відомо про терор Росії за останній тиждень?
У ніч на 6 квітня російські війська атакували Україну понад 140 ударними безпілотниками, близько 80 з яких були дрони типу "Шахед". Найбільше постраждала Одеса, де пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та районну електропідстанцію, залишивши тисячі сімей без світла. Ремонтні бригади з ночі працюють над відновленням електропостачання.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них дворічна дитина. Ще 16 осіб отримали поранення, 11 з них госпіталізовані, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Також двоє людей постраждали на Харківщині.
Були зафіксовані удари по енергетичній інфраструктурі в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях. За минулий тиждень Росія здійснила понад 2 800 атак дронами, майже 1 350 керованими авіабомбами та понад 40 ракетами різних типів. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати захист неба, щоб збільшити відсоток збитих цілей і мінімізувати загрози для цивільного населення.
Росія не збирається зупинятись, тому спільна робота всіх партнерів є ключовою для безпеки України та світу,
– підкреслив Зеленський.
Нагадаємо! Авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначав для 24 Каналу, що Росія не стооїть на місці та постійно вдосконалює свої дрони, які вона використовує для атак на українські міста. Зокрема, ворог і далі експериментує з тим, як використовувати "Шахеди" з додатковим корисним навантаженням.
Атака на енергосистему України 6 квітня: що відомо
Значного пошкодження отримала енергосистема України. Відомо, що відразу у кількох областях зафіксували пошкодження енергетичних об'єктів, що призвело до відключень світла.
Зокрема, значних ушкоджень отримали енергооб'єкти на Чернігівщині. Відразу у трьох районах зафіксували руйнування. Так, під обстріл потрапили об'єкти в Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах. Знеструмлено понад 280 тисяч абонентів в області.
Постраждала енергосистема й в Одеській області. Відомо, що під час нічної атаки росіяни уразили енергетичний об'єкт ДТЕК. Наразі без електропостачання залишаються ще 16,7 тисячі родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.