Це показова атака, – Зеленський відреагував на масований удар Росії й оприлюднив кадри наслідків

Росія масовано атакувала Україну в ніч на 9 липня. Окупанти застосували рекордну кількість засобів повітряного нападу. Володимир Зеленський відреагував.

Президент заявив, що це показова атака. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на атаку Росії 9 липня

Український лідер констатував, що цієї ночі було найбільше повітряних цілей за добу, – 741. Росіяни застосували 728 дронів різних типів, з яких понад 300 – "Шахеди". Окрім того, 13 ракет, – "Кинджали" й "Іскандери". Більшість цілей збито.

Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність,

– заявив президент.

Зараз у багатьох областях триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії. Основний удар ворога був по місту Луцьк.

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Також зафіксовані пошкодження у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад 3 роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент додав, що партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Український лідер наголосив, що кожен, хто хоче миру, повинен діяти.

Наслідки масованої атаки на Україну 9 липня / Фото ДСНС