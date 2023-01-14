Незмінність політики Путіна: навіщо Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні

У суботу, 14 січня, Росія вкотре атакувала територію України ракетами. Такий крок від країни-агресорки був цілком очікуваним.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, країна-агресорка готується до ескалації, зокрема й у питанні ракетних обстрілів України.

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Клочок зауважив, що раніше тактику масованих ракетних атак пов'язували з Сєргєєм Суровікіним, який донедавна керував російським вторгненням в Україну.

Масовані ракетні атаки – тактика Путіна з його командою

Однак зараз Суровікіна вже усунули від справ. А дії Росії залишаються тими ж.

Це означає, що ця ідея (масованих ракетних обстрілів – 24 Канал) не належить Суровікіну. Це загалом ідея Росії. Це тактика Владіміра Путіна з його командою. Тобто він керує, а його команда це реалізовує,

– сказав політичний експерт.

Клочок додав, що російська владна верхівка має нести колективну відповідальність за терористичні атаки по Україні.

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Мета масованої ракетної атаки 14 січня

Політичний експерт нагадав, що з настанням зими 2022 – 2023 років Росія планувала "вимкнути Україну", тобто влаштувати справжній блекаут. Однак це країні-агресорці не вдалося. Попри це, Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по Україні.

Це свідчить про те, що Росія зберігає свою тактику та стратегію стосовно України. Однак своїх цілей Москва все одно не досягне,

– зазначив Клочок.

Він додав, що масована ракетна атака 14 січня була слабшою, ніж попередні. За словами політичного експерта, попри брак ресурсів, Росія не відмовляється від ракетних обстрілів. При цьому країна-агресорка має 2 мети.

Росіяни намагаються і далі демонструвати в інформаційному полі свої наміри стосовно України. Зокрема, окупанти демонструють країнам Заходу, що налаштовані продовжувати війну.

Окрім того, ракетні атаки Росії спрямовані на внутрішній електорат. Російському населенню намагаються показати, що режим Путіна залишається потужним і працює.

Незмінність політики Путіна його загубить

Клочок наголосив, що насправді вже зрозуміло, що тактика, яку обрала Росія, – абсолютно недієва. Однак цього не можуть визнати у Кремлі.

Масовані ракетні атаки – це просто незмінність політики Путіна, яка його загубить. Адже такі неефективні кроки відбуваються на фоні всього, що відбувається у військово-політичному керівництві Росії,

– сказав політичний експерт.

Він нагадав, що Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. На цей пост призначили начальника генштабу Росії Валєрія Герасимова.

"Фактично цими діями на другий план відсунули власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. У Росії відбуваються процеси, які демонструють лише збільшення кількості невдалих кроків. І ці процеси будуть лише поглиблюватися", – сказав Клочок.

Масована ракетна атака по Україні 14 січня: коротко