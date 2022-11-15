"кби мали більше, випустили б все, – речник Повітряних Сил про кількість ракет в Росії
Нам би хотілось вірити у те, що це останні російські ракети. Але вони їх виробляють, російські заводи продовжують працювати, вочевидь, що у них є певна кількість запасних частин.
Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також зазначив, що виробництво ракет в Росії триває, навіть якщо робота йде у декілька змін – в будь-якому випадку це займає певний час.
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Повірте, якби вони могли їх виготовляти більше – били б більше. Мова про гроші у цих нелюдів зараз не йде. Була б у них така можливість – били б більше,
– каже Юрій Ігнат.
За його словами, зараз росіяни можуть собі дозволити випустити таку кількість ракет і аби ще щось залишилося.
"Все ж бачимо, що ворог не відмовився від наміру влаштувати в Україні "блекаут", "винести" нашу інфраструктуру – але Повітряні Сили будуть давати відсіч", – додає речник Повітряних Сил.
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Масована ракетна атака території України сьогодні
15 листопада в усіх областях оголосили повітряну тривогу, а вибухи почули у Києві та області, а також на:
- Вінниччині,
- Прикарпатті,
- Полтавщині,
- Миколаївщині,
- Сумщині,
- Рівненщині,
- Житомирщині,
- Харківщині,
- Дніпропетровщині,
- Хмельниччині,
- Одещині,
- Волині.
Ворог поцілив по житлових будинках у Києві. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. В інших регіонах окупанти били по енергетичній інфраструктурі.
У Львові 80% міста залишається без світла, а у Вінниці відсоток знеструмлення – 90%.