Після такої ракетної атаки Україна отримає ATACMS, – Піонтковський

Російські окупанти 15 листопада завдали масованого ракетного удару по містах України. Цілком ймовірно, що після цієї масштабної атаки Україна отримає ракети ATACMS.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він зауважив, що ця масована атака України стала першою відповіддю Путіна на звільнення Херсона.

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Якими будуть наслідки для Росії після ракетної атаки

Піонтковський зазначив, що Владімір Путін певний час тримався й росіяни не завдавали масованих ракетних ударів по Україні. Цю паузу можна пояснити тим, що американці попередили Кремль про те, що у разі продовження ударів по інфраструктурі України передадуть нам ракети ATACMS. Водночас американці ще й знімуть своє побажання щодо того, щоб не бити ними по російській території.

За його словами, президент США Джо Байден натякнув на це ж у своєму інтерв'ю перед від'їздом на Балі. Американський лідер із великим задоволенням почав розповідати репортерам про наявність у США ракет різної дальності для HIMARS – на 80, 200, 500 і навіть на 600 миль.

Він сказав, що найбільші ми не передаємо, а на 200 і 500. Він так невизначено висловився, з чого багато хто зробив висновок, що їх уже передали й просто поки що просили не використовувати. Тобто тепер усі ці обмеження знімаються,

– заявив Піонтковський.

Він додав, що Путін, коли зазнає якогось приниження, зазвичай робить якісь самогубні дії. Наприклад, після того, як його принизили на саміті ШОС у Самарканді, глава Кремля повернувся й ухвалив самовбивчі рішення – про мобілізацію, анексію певних українських територій та підрив двох "Північних потоки". Так само він вчинив і зараз.

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"Україна отримає ATACMS і SCALP"

Піонтковський зауважив, що масована атака України стала першою відповіддю Путіна на звільнення Херсона. Водночас першочерговою його реакцією була дуже дивна фраза про те, що "це наш жест доброї волі щодо українського партнера". Потім глава Кремля замовк, а зараз подумав і вирішив завдати такого божевільного удару по нашій інфраструктурі.

У кожному разі після такої атаки, я думаю, Україна отримає і ATACMS, і SCALP,

– наголосив російський публіцист.

За його словами, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний правильно писав, що попри те, що нам надають багато систем протиповітряної оборони, але більш радикальне вирішення проблеми – це стримування, коли росіяни знатимуть, що за таке отримають у відповідь удар по Москві. Тоді окупанти 10 разів подумають, перш ніж чинити подібне.

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