Зазвичай в ці дати там батьки з дітками: внаслідок масованої атаки постраждав палац "Україна"

Росія не може впустити ні дня, щоб на ділі не доказати світу заслужений статус країни-терористки. Так, напередодні Нового року вона вчергове запустила ракети по Україні.

Внаслідок цього не в одному місті пролунали вибухи. Про це розповів заступник Керівника ОП Кирило Тимошенко.

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Росія намагається вбити й дітей

Зокрема вибухи чули й у столиці України між житловими будинками у:

Солом'янському,

Печерському,

Дніпровському,

Голосіївському районах,

За словами мера Києва Віталія Кличка, пошкоджень різних ступнів зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському. Також був пошкоджений один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.

Також внаслідок атаки був пошкоджений палац "Україна". Кирило Тимошенко підкреслив, що такі дії Росії є нічим іншим, ніж терор.

Традиційно в ці дати там (у палаці "Україна" – 24 канал) батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет,

– написав Кирило Тимошенко.

Палац "Україна" у Києві / фото з телеграм-каналу Кирила Тимошенка

Над Києвом вдалося знищити 7 ракет

Також за даними заступника Керівника ОП в районі Києва сили ППО знищили 7 повітряних цілей. Однак й внаслідок падіння уламків є пошкодження. Саме тому завжди варто реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття.

Так, внаслідок падіння уламків пошкоджено:

господарську споруду,

будівлі,

готель,

автомобіль.

Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється,

– написав Кирило Тимошенко.

Пошкоджена будівля готелю поблизу палацу "Україна" / фото з телеграм-каналу Кирила Тимошенка

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