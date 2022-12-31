Зазвичай в ці дати там батьки з дітками: внаслідок масованої атаки постраждав палац "Україна"
Джерело:Кирило Тимошенко
Росія не може впустити ні дня, щоб на ділі не доказати світу заслужений статус країни-терористки. Так, напередодні Нового року вона вчергове запустила ракети по Україні.
Внаслідок цього не в одному місті пролунали вибухи. Про це розповів заступник Керівника ОП Кирило Тимошенко.
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Росія намагається вбити й дітей
Зокрема вибухи чули й у столиці України між житловими будинками у:
- Солом'янському,
- Печерському,
- Дніпровському,
- Голосіївському районах,
За словами мера Києва Віталія Кличка, пошкоджень різних ступнів зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському. Також був пошкоджений один дитсадок в Солом’янському районі. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.
Також внаслідок атаки був пошкоджений палац "Україна". Кирило Тимошенко підкреслив, що такі дії Росії є нічим іншим, ніж терор.
Традиційно в ці дати там (у палаці "Україна" – 24 канал) батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет,
– написав Кирило Тимошенко.
Палац "Україна" у Києві / фото з телеграм-каналу Кирила Тимошенка
Над Києвом вдалося знищити 7 ракет
Також за даними заступника Керівника ОП в районі Києва сили ППО знищили 7 повітряних цілей. Однак й внаслідок падіння уламків є пошкодження. Саме тому завжди варто реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття.
Так, внаслідок падіння уламків пошкоджено:
- господарську споруду,
- будівлі,
- готель,
- автомобіль.
Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється,
– написав Кирило Тимошенко.
Пошкоджена будівля готелю поблизу палацу "Україна" / фото з телеграм-каналу Кирила Тимошенка
Ракетний обстріл Києва 31 грудня: коротко
- Перші повідомлення про вибухи у столиці появилися близько 14 години 31 грудня.
- Тоді ж стало відомо, що внаслідок цього є загиблий та кілька постраждалих жінок.
- Також поранення під час чергової масованої атаки отримав журналіст із Японії. Його госпіталізували.