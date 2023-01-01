Росія вперше за час вторгнення застосувала ракетоносії з нового напрямку, – Гуменюк

Росія 31 грудня вирішила "привітати" українців з прийдешніми святами та завдала чергового масованого удару. Однак цього разу вона вперше застосувала ракетоносії з району Каспійського моря.

Такі дії країни-терористки можуть свідчити про певні складнощі у Росії. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише 24 канал.

До теми Держава-терорист не отримає прощення, – Зеленський у день масованого удару записав звернення

Про що свідчить застосування ракетоносіїв з Каспію

За словами Наталії Гуменюк, перш за все це свідчить про те, що Росії все важче доставляти свої ракети до Чорного моря. Також такі дії окупантів підтверджують, що Україна вдало тримає під вогневим контролем логістику ворога.

Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики, на Лівобережжі в тому числі нам вдається досить вдало,

– сказала Гуменюк.

Ситуація на Південному напрямку

Також Наталія Гуменюк розповіла, що обстановка на Південному напрямку залишається напруженою, але контрольованою, адже захисники України були готові до витівок ворога.

Ми розуміли, що вони, скоріше за все, будуть використовувати саме святкові часи для того, щоб максимально нашкодити, максимально атакувати,

– підкреслила речниця ОК "Південь".

Також вона повідомила, що станом на 1 січня корабельне угруповування росіян у Чорному морі зменшилось до 5 одиниць, а їхні ракетоносії знаходяться в пунктах базування. Однак, на думку Наталії Гуменюк, це може свідчити про те, що "готується, переспоряджується цей напрямок".

Масована ракетна атака 31 грудня: коротко