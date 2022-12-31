Масована ракетна атака напередодні Нового року: яка головна мета Росії

Вдень 31 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракетний обстріл в останній день року має для Кремля певне символічне значення.

Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок. За його словами, ракетна атака потрібна Росії як інформаційний привід для пропагандистських ЗМІ.

Читайте також Хмельницький атакували ворожі дрони: є поранені

Адже ніяких інших здобутків країна-терористка не має.

Головне завдання вищого військового керівництва Росії – подати хоч якусь перемогу. Росіянам потрібен інформаційний позитив на їхніх телевізійних "помийках" для того, аби показати, що вони щось реально зробили,

– зазначив Клочок.

Путіну немає чим похвалитися у 2022 році

За словами політичного експерта, кінець 2022 року для Владіміра Путіна виявився фатальним. 30 грудня російська пропаганда розповіла про нібито важливу подію – переговори по відеозв'язку Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однак, за словами Клочка, важливість цих переговорів доволі сумнівна.

"У чому досягнення? У тому, що Путін запросив Сі Цзіньпіна до Москви? Та й то не отримав підтвердження відразу", – зауважив експерт.

Він додав, що російський диктатор боїться говорити з журналістами, бо йому насправді немає про що розповісти. Натомість ракетна атака може стати хоч якимось інформаційним приводом.

Для росіян насправді байдуже, чи ми зі світлом, чи ні. Але для Кремля це один із пунктів "переможної ходи" до того, що вони не допускають до своїх кордонів НАТО,

– сказав Клочок.

Валерій Клочок розповів про наміри Росії напередодні Нового року: дивіться відео

Чому Росія вирішила завдати ракетного удару напередодні Нового року

Політичний експерт зазначив, що багатьом мобілізованим росіянам, які зараз воюють в Україні, а також людям, які живуть в країні-агресорці настільки промили мізки, що вони реально вірять, що "НАТО йде їх вбивати". А за допомогою ракетних атак Кремль намагається продемонструвати електорату, що на території України веде "боротьбу з діяльністю НАТО".

Вони подадуть це (ракетну атаку – 24 канал) як перемогу. А обстріл саме на Новий рік підкреслює, що вони, мовляв, не зупиняться ні перед чим, що загроза лише наростає,

– сказав Клочок.

Він додав, що на початку наступного року у Росії можуть оголосити нову мобілізацію. Ба більше, може йтися про оголошення воєнного стану. Однак, за словами експерта, навряд чи у Росії шикуватимуться черги біля військкоматів.

"Швидкість втеч із Росії буде в рази більша з кожною хвилею мобілізації. А мобілізаційний ресурс рано чи пізно завершиться", – наголосив Клочок.

Масована ракетна атака по Україні 31 грудня: останні новини