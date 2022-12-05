У поліції показали уламки ракети, збитої на Київщині

Країна-терористка 5 грудня здійснила восьму масовану ракетну атаку на Україну. Однак силам ППО вдалося збити більшість її ракет.

Так, у Повітряних Силах повідомили, що збити вдалося понад 60 ракет з 70 запущених. Трапилось це, зокрема, й на території Київщини.

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Уламки ворожої ракети

Уламки ворожих ракет, які збили сили ППО, виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції Київщини під час об'їзду території поля. Тож вони оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети.

Як повідомив Андрій Нєбитов, на щастя, потерпілих та пошкоджень інфраструктури немає.

Шановні громадяни!!! У разі повітряної тривоги негайно проходьте в укриття! Це врятує здоров’я і життя,

– підкреслив генерал поліції Київщини.

Уламки ворожої ракети / фото з телеграм каналу Андрія Нєбитова

Українська ППО збила десятки російських ракет

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, загалом вдалося збити понад 60 ракет над Україною з понад 70 запущених. Зокрема відомо, що Росія намагалася знищити українців за допомогою:

38 крилатих ракет Х-101/Х-555,

22 крилатих ракет типу "Калібр",

3 крилатих ракет Х-22,

6 керованих авіаційних ракет Х-59,

1 Х-31П.

Для атаки вона використовувала літаки різних типів та кораблі Чорноморського флоту. Тож щоб відбити цю потужну атаку в Україні залучили зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗСУ та інші складові Сил оборони.

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