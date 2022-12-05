Під час масованої атаки Повітряні сили збили понад 60 ракет: скільки всього їх запустила Росія

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. На жаль, у деяких регіонах є влучання, проте наша ППО збила більшість ворожих ракет.

Під час атаки росіяни влучили в об'єкти критичної інфраструктури України. У Повітряних Силах зазначають, що українські військові збили понад 60 ракет окупантів.

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Скільки ракет випустили росіяни

Як повідомляють, загалом по Україні загарбники випустили понад 70 ракет. Пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювали із восьми літаків-ракетоносців з району Каспійського моря та Ростовської області.

Скільки ракет збила українська ППО / Фото Повітряні Сили України

Також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Як повідомили в ОК "Південь", за результатами масованої ракетної атаки на півдні країни збили 15 ракет. Зокрема, 8 ракет збили над Одещиною, 1 – над Черкащиною, решта – над Миколаївщиною.

Ворог уразив об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях. На Одещині постраждало 2 цивільні особи. Їм вже надали допомогу. Працівники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків атак.

Що відомо про ракетний обстріл 5 грудня: коротко