Під час масованої атаки Повітряні сили збили понад 60 ракет: скільки всього їх запустила Росія
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. На жаль, у деяких регіонах є влучання, проте наша ППО збила більшість ворожих ракет.
Під час атаки росіяни влучили в об'єкти критичної інфраструктури України. У Повітряних Силах зазначають, що українські військові збили понад 60 ракет окупантів.
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Скільки ракет випустили росіяни
Як повідомляють, загалом по Україні загарбники випустили понад 70 ракет. Пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювали із восьми літаків-ракетоносців з району Каспійського моря та Ростовської області.
Також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
Як повідомили в ОК "Південь", за результатами масованої ракетної атаки на півдні країни збили 15 ракет. Зокрема, 8 ракет збили над Одещиною, 1 – над Черкащиною, решта – над Миколаївщиною.
Ворог уразив об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській, Вінницькій, Миколаївській областях. На Одещині постраждало 2 цивільні особи. Їм вже надали допомогу. Працівники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків атак.
Що відомо про ракетний обстріл 5 грудня: коротко
- Близько 14:00 Росія запустила ракети по багатьох областях України. Спершу про збиття ворожих ракет повідомили у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ще у низці областей чули вибухи.
- Внаслідок атаки є влучання у енергетичну інфраструктуру України. У деяких областях запровадили аварійні відключення світла. Так, повідомляють, що проблеми зі світлом уже є у Сумській, Миколаївській, Одеській, Житомирській та Київській областях. Також без світла залишилась частина Кривого Рогу.
- Також одна ракета окупантів знову перелетіла кордон України та впала на території Молдови, біля міста Бричани. Повідомлень про постраждалих не надходило.