Готували щонайменше тиждень, – льотчик оцінив нову ракетну атаку росіян

Росія вкотре здійснила масовану атаку України 5 грудня. Цього разу окупанти запустили по мирних містах понад 70 ракет.

До такого удару вони готувалися пару тижнів. Його завданню не завадила навіть ранкова "бавовна" на російських аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс", унаслідок якої було пошкоджено кілька ворожих літаків. Про це 24 каналу розказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Він зауважив, що росіяни били з бомбардувальників Ту-95, а один такий літак може відстріляти з барабана до 6 ракет типів Х-55 та Х-555. Крім того, Ту-95МСМ може випустити 10 ракет Х-101. Плюсом йшли ще й ракети "Калібр" із Чорного моря, де було кілька носіїв, а також є інформація про роботу "Іскандерів".

Тож ракет було справді багато, але українська система ППО вже звично збиває орієнтовно 80 відсотків ракет. Так, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з понад 70 випущених ракет було збито більше ніж 60.

У росіян помітні проблеми з ракетами

Також Світан зауважив, що окупанти мають суттєві проблеми з самими ракетами, а також з ракетоносіями та підготовкою до атак. Носії та ракети виходять з ладу, і чим далі ворог залазить у свої так звані недоторканні запаси, тим старіші ракети звідти витягає. Не всі з них здатні навіть дійти до цілі. Прикладом цього є ракета, яка впала у Молдові.

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Ракетна атака 5 грудня: коротко