Глибока прірва: на Харківщині утворилась моторошна вирва після ракетного удару
Російські окупанти 9 березня завдали ракетного удару по Харкову та області. Внаслідок цього в одному з районів утворилась моторошна вирва.
У мережі вже оприлюднили кадри вирви, інформує 24 Канал. Також стало відомо про наслідки ракетної атаки Харківщини.
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На Харківщини утворилась вирва внаслідок прильоту
На оприлюднених кадрах можна побачити глибоку вирву, яка утворилась на Харківщині після ракетної атаки окупантів.
Вирва на Харківщині / фото "Накипіло"
Наслідки прильоту на Харківщині: дивіться відео
Цієї ночі російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
Окрім цього, у Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
У селищі Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Ще 1 ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.
А в селищі Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на 10:30 місцеві мешканці не мають електроенергії, а об'єкти критичної інфраструктури та медичні заклади працюють на генераторах. Також у місті призупинено тепло- та водопостачання.
Ракетна атака України 9 березня
- У Святошинському районі Києва постраждали 3 людини через падіння російської ракети.
- Також внаслідок вибуху 5 автомобілів повністю знищено, а ще 15 пошкоджено.
- У Запорізькій області 5 ракет, попередньо С-300, влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури.
- На Івано-Франківщині є влучання по енергооб'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок удару немає.
- На території Підгаєцької громади на Тернопільщині зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає.
- Через нічну атаку в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора.
- У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти.
- На масовану ракетну атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих.