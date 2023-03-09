Знову удари по енергетиці: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Уночі 9 березня по всій країні пролунала повітряна тривога, після якої почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях по всіх регіонах країни. Ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку.

24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про масовану ракетну атаку та її наслідки. Про те, куди запускали ракети росіяни, де фіксували влучання, а де працювала ППО – читайте далі.

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Удари по енергооб'єкту на Одещині

Ще тільки під час тривоги через загрозу ракетної атаки по енергооб'єктах, в ДТЕК повідомили про відключення світла в Одесі та області. Це був превентивний захід і, як виявилося, не даремний.

У місцевих телеграм-каналах кілька разів з'являлися повідомлення про вибухи на Одещині. О 4:12 голова ОВА Максим Марченко підтвердив ракетні удари та повідомив, що зафіксовані влучання в енергооб'єкти області, через що пошкоджені й приватні будинки.

Водночас сили ППО збили 2 ворожі ракети. Постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає. В області продовжують діяти відключення.

Серія вибухів у Харкові

Близько 3:50 у Харкові почала лунати серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов підтвердив обстріл міста. Згодом мер відзначив, що під прицілом опинилися енергетичні об'єкти, через що у деяких районах Харкова є перебої зі світлом.

Водночас голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову та області росіяни завдали 15 ракетних ударів, атакуючи критичну інфраструктуру. Також в області зафіксовано влучання у приватний будинок. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

На Київщині відпрацювала ППО

У Київській області під час тривоги також чули звуки вибухів. Однак в ОВА повідомили, що станом на 4:20 в області чули звуки роботи сил протиповітряної оборони.

У мережі після цього з'явилися ще повідомлення про вибухи в області, однак влада поки що не коментує їх.

Під час тривоги були повідомлення про вибухи у. Однак представники влади станом на 5:10 поки не публікували інформацію про ситуацію в цих регіонах.