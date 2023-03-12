В ОК "Південь" пояснили, чому "затягнулась" ракетна атака Росії

Країна-терористка здійснила 9 березня масований ракетний удар по Україні, застосувавши 81 ракету різного базування. Станом на ранок 12 березня ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона пояснила різницю в проміжках між останніми ракетними ударами по Україні.

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Гуменюк наголосила, що не варто проводити паралелі між збільшенням відрізка часу в останніх масованих атаках по Україні. Місяць перерви між ударами був зумовлений не лише потребою часу, а й певною психологічною грою.

Тобто всі очікують, вони постійно посувають, і в момент, коли трошки послаблюється психологічна напруга, вони наносять удар,

– сказала Гуменюк.

Яка ситуація зараз

Наразі російські кораблі-ракетоносії заведені в пункти базування, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру. В Чорному морі перебувають лише 4 кораблі, які контролюють надводний стан. Вони, можливо, мають на своїх бортах безпілотні літальні апарати, за допомогою яких будуть розвідувати майбутні потенційні цілі.

Шторм на морі сприяє тому, що поки ракетоносії перебувають на базах, але він не такий критичний, щоб вони не повернулися на чергування,

– повідомила спікерка.

Вона підкреслила, що це також може бути певною маніпуляцією для зміщення пильності.

Загалом Генеральний штаб оцінює загрозу ракетних ударів як досить високу, хоча зараз не спостерігається активність авіації та немає ракетоносіїв, але ситуація може змінюватися протягом 2 – 3 годин.

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