Удар може бути будь-якої миті: в ОК "Південь" попередили про загрозу нової ракетної атаки

Вороги готуються до нового ракетного удару по Україні. Атака може трапитися будь-якої миті, адже ракетоносії у Чорному морі готові до застосування.

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у прямому ефірі телеканалу "Рада". За її словами, масованими ударами окупанти намагаються здобувати собі хоч якісь перемоги.

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Ворог готується до масованої ракетної атаки

Керівниця пресцентру зауважила, що росіяни готуються до того, щоб завдати певних ударів. Про це свідчить те, що попри шторм, окупанти не згорнули повністю бойове чергування ракетоносіїв у Чорному морі.

Відомо, що на позиціях загарбників босі перебувають 2 ракетоносії: 1 – надводний, а 1 – підводний. Загалом є до 12 високоточних ракет "Калібр" готових до застосування.

Цей тип ракет зазвичай використовують для ударів по конкретних цілях, здебільшого критичної інфраструктури, зауважує Гуменюк. Літаки-розвідувальники та винищувачі часто підіймаються у небо, ймовірно, відпрацьовуючи злагодженість роботи.

Усі ці фактори можуть свідчити, що ворог готується до масованої ракетної атаки. В окупантів немає значних успіхів на полі бою, тому вони намагаються здобувати перемоги у повітрі, де мають, хоч якусь перевагу.

Цілком імовірно, (росіяни – 24 Канал) можуть завдати ракетного удару будь-якої миті. Війна триває, ворог напоготові,

– зазначила Наталія Гуменюк.

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