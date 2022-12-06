Хто і як посадив Росію в калюжу під час ракетного удару 5 грудня

Можливо, росіяни 5 грудня сподівались повторити блекаут в Україні. Але у них нічого не вийшло.

1:0 на користь української ППО

Росіяни вчора випустили по нашій країні аж 70 крилатих ракет різних типів. При цьому ворог робив усе для себе можливе, щоб ускладнити нашим зенітникам бойову роботу: в переліку випущених – зокрема три ракети Х-22, які нашій ППО збивати важко, та протирадіолокаційна ракета Х-31П (тобто призначена для ураження РЛС).

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Всупереч цьому, Сили оборони України збили 60 крилатих ракет ворога, або ж 85% конкретно в цьому епізоді.

Секрет ракетного провалу Росії

Кожну таку ракетну атаку росіян відбиває насправді складний організований "оркестр" нашого війська, який для зручності заведено узагальнювати в поняття "ППО". В такому "оркестрі" працюють не тільки розрахунки ЗРК Повітряних Сил (радянські "Буки" та С-300, західні MIM-23 Hawk, сучасні NASAMS та IRIS-T), але й підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ (що мають в своєму складні ЗРК малої дальності "Оса-АКМ" та "Стріла-10"), і навіть мобільні групи (оснащені, наприклад, німецькими зенітними танками Gepard, британськими комплексами Stormer HMV або ж отриманими від Литви "Стінгерами" на турелях).

Ці дані щодо засобів протиповітряної оборони насправді є у відкритому доступі. Але тепер ми всі чіткіше уявлятимемо, коли казатимемо "дякуємо нашій ППО", не тільки роботу за пультом управління ЗРК, але й постійне "полювання" на ворожі ракети в чистому полі, під скрегіт гусениць, запах морозу та дизпалива. Тут заодно є привід подякувати і західним союзникам за те, що в останній місяць активно допомагали Україні поставкою додаткових зенітно-ракетних комплексів.

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Якщо опиратися на відкриті джерела, то за останній місяць Захід передав нам приблизно 10 комплексів різних типів (які за нашою штатною структурою відповідають навіть поняттю "батарея") – як і новітні NASAMS та IRIS-T, так і заслужені "Хоуки". Такі поставки дозволили наростити те, що називається "щільність ППО", – тобто кількість комплексів протиповітряної оборони на одиницю території. Відповідно, для ракет рашистів залишилося менше "сліпих зон", куди б вони могли "проскочити" до своїх цілей, тому і кращий результат збиття.

Річ із розряду "дрібниця, але приємно" – це був третій ракетний обстріл рашистів, для якого вони не змогли застосувати свої стратегічні бомбардувальники Ту-160, що можуть брати на борт аж до 12 крилатих ракет, у той час як Ту-95МС – лише до 6 крилатих ракет. Просто Ту-160 відрізняється "капризністю" в плані передпольотної підготовки. І явно в росіян щось пішло не так, позаяк вони почали використовувати лише старіші, але "надійніші" Ту-95МС.