Влучання в енергооб'єкт та пошкодження приватного будинку: подробиці ракетного обстрілу Одещини
Під час масованої російської атаки сили ППО збили над Одещиною 21 ракету загарбників. На жаль, є влучання в енергооб'єкт. Окрім того, уламки збитої ракети пошкодили один з житлових будинків.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Окупанти влучили в енергетичну інфраструктуру на Одещині. На місці працюють аварійні та рятувальні бригади. Аби не створювати додаткове напруження на електромережі, в Одесі зупинили рух трамваїв та тролейбусів.
Однак, Сергій Братчук наголосив, що відключення світла в регіоні вранці 29 грудня запровадили превентивно ще до початку обстрілів.
Енергетики застосували превентивні заходи перед тим, як почалися польоти ракет. По регіону й місту екстрені вимкнення електроенергії. Це абсолютно правильно і цей сценарій ворожих атак був передбачений,
– підкреслив речник Одеської ОВА.
Також він розповів про влучання уламків однієї з ракет у житловий будинок. Братчук зазначив, що наразі постраждалих немає.
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Коротко, що треба знати про атаку росіян по Одещині
- Вранці 29 грудня російські терористи масовано атакували Україну ракетами. Під обстрілом опинилася й Одещина. Втім, наша ППО відпрацювала на відмінно.
- Очільник ОВА Максим Марченко розповів, що загалом над регіоном вдалося збити 21 ворожу ракету.
- Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок у селі Степове.