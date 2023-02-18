Росія завдала нового ракетного удару по Україні: все, що відомо

Зранку 18 лютого по всій Україні почала лунати повітряна тривога. На жаль, російський ворог запустив декілька ракет.

Українська ППО працює. Наші захисники нищать ворожі ракети. Все, що відомо про нову атаку, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Повітряна тривога по всій Україні

Сирени у Києві й низці інших областей почали лунати близько пів на 9 ранку.

Де пролунали повітряні тривоги

Херсонська – 08:25;

Миколаївська – 08:26;

Дніпропетровська – 08:30;

Кіровоградська – 08:30;

Вінницька – 08:30;

Київ та Київська область – 08:31;

Черкаська – 08:31;

Житомирська – 08:31;

Запорізька – 08:32;

Чернігівська – 08:32;

Хмельницька – 08:34;

Чернівецька – 08:34.

Вже о 08:39 сирени пролунали у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях. А вже о 08:43 – на Закарпатті. 08:47 повітряну тривогу оголосили також у Донецькій області.

Зауважимо, що о 09:36 почалися відбої. Небезпека тривала 1 годину 6 хвилини.

Звідки загроза удару

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.

За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області.

Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".

По Україні запроваджували екстрені відключення світла

За даними ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовували: у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Харківобленерго" попередив, що на Харківщині буде здійснено часткове попереджувальне знеструмлення. За інформацією енергетиків, це стосується саме населених пунктів області, а не Харкова.

Керівник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура – зокрема лікарні, котельні, насосні та інші – переходять на генератори.

Крім того, відключили світло у Сумській області.

Згодом стало відомо, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються.

Одеська область повертається до стабілізаційних графіків відключень, тоді як у деяких районах Києва та Київської області також можливі відключення за графіком через ремонт мереж.

Обмеження електропостачання в Дніпропетровській області не застосовуються.

Українців закликали не ігнорувати тривогу

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Також попрохав не ігнорувати сирени глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

До того ж закликав перебувати в укриттях мешканців Львівської області глава ОВА Максим Козицький.

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