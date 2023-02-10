Це вже не жарти, – у Повітряних силах чекають реакції світу на проліт ракети через країну НАТО

Росія зранку 10 лютого завдала чергового масованого ракетного удару по містам України. Однак її ракети "Калібр" зафіксували й у небі інших держав.

Зокрема дві ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії, яка є країною-членом НАТО. Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Траєкторія руху російських ракет

Цю інформацію також підтвердив й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. З початку повномасштабної війни – це прецедент такого нахабства Росії.

Юрій Ігнат повідомив, що ці ракети "Калібр" на територію Молдови та Румунії залетіли з Одеської області і, перетнувши їх, знову увійшли в повітряний простір України, на територію Чернівецької області. За його словами, Повітряні сили бачили цю траєкторію руху і у них навіть була можливість збити ракети ще на підступах до кордонів України.

Зрозуміло, що цього не було зроблено, бо була загроза того, що ракети можуть потрапити на територію цих країн, як це вже зрештою було у Молдові і у Польщі,

– сказав Юрій Ігнат.

Тож збивати їх довелося уже на території нашої держави.

Світ повинен відреагувати

Також Юрій Ігнат підкреслив, що такий перший випадок за час повномасштабного вторгнення Росії повинен викликати реакцію світу. Ба більше, ця реакція обов'язково має бути. Особливо з урахуванням того, що кораблі російського флоту з "Калібрами" є також у Середземному морі.

Це прецедент, який сьогодні стане таким мейнстрімом, який буде сьогодні на багатьох світових ЗМІ ще одним доказом варварства Росії і їхнього нахабства та провокацій, які вони здійснюють постійно,

– сказав він.

Тож, на його думку, світ повинен посилити захист в цьому регіоні. "Не хочеться нікому нічого говорити що вони мають робити, але тут очевидно, що є загроза безпеки громадян цієї держави", – підкреслив Юрій Ігнат.

Тому партнерам України дійсно потрібно буде вживати відповідних заходів. А кращі заходи, які можуть бути – це посилювати Україну тими засобами ППО, які раніше обіцяли на зустрічі у форматі "Рамштайн". Таке озброєння дасть росіянам розуміння, що бити по українській критичній інфраструктурі не буде жодного сенсу.

Російські ракети на території країни-члена НАТО: коротко