Щонайменше 10 масованих атак за місяць: в ISW пояснили, чого намагається добитися Росія

За оцінками американського Інституту вивчення війни, з 19 квітня по 14 травня цього року росіяни завдали щонайменше 10 масованих ударів по Україні. Зокрема, ворог бив і по тилових регіонах.

У ISW відзначають, що для цих ударів Росія використала значно менше ракет, ніж для масованих обстрілів минулої осені. Основний акцент противник зробив на іранські "Шахеди".

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У передчутті контрнаступу: чого хоче добитися Росія

В ISW такі обстріли називають новою кампанією Росії, яка, ймовірно, спрямована на те, аби знизити потужності України для проведення контрнаступальних дій на фронті.

Зараз росіяни, за оцінками Інституту вивчення війни, при масових атаках зосереджуються на ударах по Києву та військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу.

Росіяни, за словами аналітиків, намагаються атакувати частіше з використанням меншої кількості засобів, щоб продемонструвати свою "силу".

Більш обмежена повітряна кампанія наразі є більш регулярною, ніж попередня широка російська кампанія проти критичної інфраструктури, і ISW раніше оцінювала, що російські сили, можливо, намагаються завдавати майже щоденних серій ударів, щоб показати себе успішними стримувальниками майбутніх українських контрнаступальних операцій,

– відзначають експерти.

За оцінками Інституту, Росія неабияк стурбована перспективами українського контрнаступу. Однак українські воїни продовжують контратаки в районі Бахмута, зокрема 14 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ захопили 10 ворожих позицій поблизу міста-фортеці.

Минула масована атака

Коли у Ліверпулі почався фінал Євробачення-2023, яке б мала приймати Україна і не змогла зробити цього через війну. Під атакою опинився Тернопіль – рідне місто наших представників, гурту TVORCHI. Ворог влучив у два складські приміщення: одному з них були полімери, а в іншому – побутова техніка. Площа займання склала близько 10 тисяч квадратних метрів. 2 людей постраждали.

Уранці близько 5:00 Росія знову вдарила по Тернополю, унаслідок чого 2 дачні будинки зруйновані і ще 12 пошкоджені. Крім того, пошкоджень зазнали офісно-складське приміщення та 9 вантажних автомобілів. А ще виявили вирву у полі діаметром 10 метрів. Також під удар потрапили очисні споруди водоканалу. Внаслідок вибуху повилітали шибки, але об'єкт продовжує свою роботу. На щастя, цього разу минулося без жертв і постраждалих.

Також Росія намагалася атакувати Київ, але всі запущені безпілотники знищили сили ППО. Загалом наші воїни за минулу ніч знищили 18 іранських дронів, 1 "Ланцет", 2 "Орлан-10", 4 безпілотники інших типів та 3 крилаті ракети.