Росія вже розпочала масовані атаки по Україні, а ми "не помітили"

Схоже, що Росія вже насправді почала нову кампанію ударів по інфраструктурі України, просто ми цього примудрились "не помітити".

Росіяни збільшили кількість ударів по Україні

Почнімо з того, що росіяни за вересень загалом випустили аж 500 "Шахедів". Настільки багато "мопедів" протягом одного місяця окупанти не відстрілювали ще ні разу (у травні 2023 року було 400 одиниць).

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Протягом вересня росіяни запустили й доволі велику кількість далекобійних крилатих ракет – від 92 одиниць усіх типів, Х-101/Х-555/Х-55, "Калібр", "Іскандер-К", "Онікс". Цифра "від 92 крилатих ракет" – бо кількість запущених ракет в окремих випадках досі невідома, наприклад, під час удару по Кременчуку 22 вересня цього року.

Що цікаво, у цьому місяці росіяни лише двічі пускали "Калібри", до чого залучали кораблі Чорноморського флоту Росії. Це було 1 вересня, коли один "Калібр" упав на олійницю в напрямку Миргорода, та 25 вересня під час масштабного нальоту на Одесу.

Але от стратегічну авіацію у вересні (тільки літаки Ту-95МС) росіяни для ударів по Україні підіймати аж 4 рази. Тобто виявилось, що росіяни технічно здатні підтримувати інтенсивність ударів стратегічною авіацією 1 раз на 1 тиждень.

Крім того, судячи з усього, росіяни також спромоглися щонайменше у 2 – 3 рази наростити удари керованими авіабомбами по прикордонній та прифронтовій інфраструктурі. Це також є дуже суттєвою проблемою.

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При цьому показово, під час цієї кампанії ударів у вересні 2023 року від окупантів "прилітало" одразу по кількох категоріях цілей:

припортова інфраструктура "Великої Одеси";

інфраструктура зернової перевалки в придунайських портах на півдні Одещини;

об'єкти агросектору вглибині території України;

об'єкти паливно-енергетичного комплексу (20 вересня "приліт" по Кременчуцькому НПЗ);

удари по енергооб'єктах 21 вересня;

удар "Шахедами" по одній із ТЕЦ 28 вересня;

залізнична інфраструктура (ну, вистачало в цьому місяці затримок поїздів саме через причину обстрілів)

а цю категорію назву обтічно – "інфраструктура оборонного призначення" (і без деталізації).

Чи вистачає ворогу ракет

Так, у росіян є можливості й далі масштабувати ці удари. Незрозуміло, для чого один з офіційних військових коментаторів вирішив затролити росіян за спрощення конструкції при власному виробництві "Шахедів". Тут ворог отримав, що хотів, – максимально примітивний засіб ураження, по якому можливе масове застосування та виробництво.

При тому, нема насправді підстав говорити, що у росіян не вистачає ракет. В іншому випадку вони б не відстріляли понад 90 далекобійних "виробів" під час кількох масованих ударів.

Росія зараз у тій ситуації, що, схоже, вона сама вже і не просить балістичні ракети в Ірану, бо має власні спроможності.

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Мовиться не тільки про те, що росіяни протягом 2023 року в 5 – 6 разів наростили виробництво балістичних ракет до ОТРК "Іскандер". Вони ще й взялись за проєкт перероблювання зенітних ракет сімейства 48Н6 до С-400 у "класичні" балістичні ракети зі зміною спорядження бойової частини та системи наведення.

Водночас можливості нашої ППО навряд чи зазнали радикального покращення. Оскільки нам виявились актуальними навіть списані ракети до С-300 від Болгарії на "донори запчастин", Львівська ОВА прямо заявляла про формування кількох десятків мобільних вогневих груп, а в деяких відео під відстріл "Шахедів" уже "світяться" навіть строєні установки під кулемети "Максим" часів Другої світової.

Деякий привід для оптимізму тут дає хіба що нещодавній удар по Смоленському авіаційному заводу, де всупереч назві виготовляли полімерні конструкції під різні "вироби". Схоже, що там на деякий час профукані полімери не тільки під Х-59, але й під більш далекобійні крилаті ракети, які складаються на потужностях МКБ "Радуга".