Росія за 2 тижні випустила по Україні стільки "Шахедів", скільки раніше за кілька місяців, – WSJ

Росія значно збільшила кількість атак по Україні своїми ударними безпілотниками типу "Шахед" та дронами-імітаторами. За перші 2 тижні червня загарбники запустили стільки "Шахедів", скільки раніше за кілька місяців 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Росія збільшила кількість ударів дронами по Україні

Журналісти зазначають, що статистичний аналіз, проведений Центром інформаційної стійкості, британською організацією з розслідування відкритих кодів, показав, що Росія, після збільшення виробництва, запустила майже 20 500 ударних безпілотників та дронів-імітаторів у 2025 році по Україні.

Значне збільшення загальної кількості запусків дронів свідчить про спроби перевантажити ними українську протиповітряну оборону. А це означає більшу ймовірність того, що вони (безпілотники – 24 Канал) справді вразять ціль,

– сказав Кайл Глен, слідчий центру.

У виданні нагадали, що 17 червня, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала Україну 440 безпілотниками та 32 ракетами, зокрема балістичними, які спрямувала в основному на Київ.

Росія описала свої нещодавні атаки як "відповідь на операцію України "Павутина", яка знищила російські стратегічні бомбардувальники в глибокому тилу країни. Але руйнівні обстріли були характерною рисою війни з боку країни-агресорки від самого її початку, і Москва постійно вдосконалює можливості використання безпілотників.

Одним із поворотних моментів в атаках з повітря став листопад 2022 року, коли Росія підписала угоду з Іраном про закупівлю та виробництво ударних безпілотників Shahed на місцевому рівні.

Омар Аль-Гусбі, старший аналітик C4ADS, некомерційної організації, яка досліджує незаконні мережі по всьому світу, наголошує, що Росія, ймовірно, усвідомила, що покладатися лише на виробництво в Ірані не забезпечить масове виробництво дронів, тому вирішила купити технології у Тегерана та самостійно виготовляти зброю.

Це забезпечує досить дешеву, масово вироблену платформу з надзвичайно великою дальністю польоту. Іранці мали систему зброї, яка ідеально відповідала потребам росіян,

– сказав експерт.

У нещодавньому звіті про безпілотник Shahed та його варіації, C4ADS оцінює, що Росія заплатила 1,75 мільярда доларів США за технології безпілотників, обладнання, вихідний код та 6 000 безпілотників. Таким чином, Росія змогла керувати власним ланцюгом постачань та розширювати масштаби та частоту своїх атак.

За даними C4ADS, до вересня 2024 року, майже через два роки після угоди, Росія запустила по Україні 8 060 ударних безпілотників типу "Шахед" та подібних дронів. За даними Центру інформаційної стійкості, між січнем 2023 року та 17 червня 2025 року було запущено загалом 34 454 безпілотники.

Посилення російських повітряних нальотів поставило під сумнів зусилля адміністрації Трампа щодо переговорів про припинення вогню. Трамп дорікнув Путіну після того, як в результаті деяких атак загинули мирні жителі.

Водночас США вагаються задовольнити прохання Зеленського посилити санкції проти Росії та надіслати Києву більше озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони.

Яка ситуація в України зі збиттям російських дронів

У виданні зазначають, що Україна має обмежену кількість систем перехоплення Patriot. Боєприпаси до ЗРК можуть коштувати мільйони доларів за заряд. Хоча Україна все ще отримує зброю внаслідок допомоги США, схваленої адміністрацією Байдена, нових постачань не надходить.

Тим часом Росія використовує комбіновані атаки для посилення шкоди. Країна використовує комбінацію пасток та справжніх ударних безпілотників, намагаючись подолати протиповітряну оборону, чергуючи їх з ракетами, що запускаються з літаків та кораблів.

Москва також удосконалює технології, які вона використовує для обходу українських оборонних споруд. Удосконалення антен та технології наведення ускладнюють перенаправлення російських безпілотників за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

У відповідь України також використовує комбінація видів зброї. Окрім засобів радіоелектронної боротьби та мобільних груп, українська армія також розгортає винищувачі F-16 для збивання ударних безпілотників над районами з меншим покриттям ППО.

Німецькі системи Gepard та Iris-T допомагають захищатися від ракет. Для збиття балістичних ракет, зокрема тих, що Росія отримала від КНДР, Україна використовує Patriot.

Водночас Україна також прийняла філософію "стрілянини в лучника, а не в стрілу". Її програма глибоких ударів завдала шкоди цілям далеко всередині Росії. Нещодавно Україна атакувала завод у Татарстані, де виготовляються безпілотники "Шахед", що стало третім таким ударом по заводу.

Ми захищаємося всіма можливими методами. Ми хотіли б зробити якийсь щит, парасольку, щоб прикрити Україну від атак з території Росії та, можливо, і Білорусі також,

– сказав Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

Тим часом Росія здійснює свої повітряні атаки з кількох напрямків, зокрема з окупованого Кримського півострова. Країна-агресорка часто програмує дрони таким чином, щоб вони уповільнювали своє прибуття до цілі, створюючи ефект рою.

Російські командири часто обирають лише кілька міст для атаки на ніч, що стало ще однією тактикою спробувати прорвати протиповітряну оборону України. Коли дрони прибувають один за одним, нічне небо наповнюється звуком, схожим на комарине дзижчання, яке набуває все більшої інтенсивності, оскільки дрони прискорюються та пікірують до своїх цілей під кутом 45 градусів.

Перехоплені дрони також можуть становити небезпеку. Вони можуть вибухати в небі, розкидаючи осколки в усіх напрямках, або падати на землю, де вибухові боєголовки можуть детонувати в будь-якому місці, де вони приземляються, загрожуючи будинкам, інфраструктурі та людям.