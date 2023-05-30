Повторювати подібні вистави росіяни не зможуть, – ГУР про останні масовані атаки по Україні

Російські загарбники майже щоночі атакують українські регіони ракетами та безпілотниками. Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що таким чином росіяни демонструють своїм громадянам нібито ушкодження зразків західних озброєнь.

Попри це, на його думку, росіяни не зможуть довго і часто обстрілювати Україну БПЛА та ракетами через відсутність оборонних потужностей. До того ж українська ППО з кожним днем лиш укріплюється.

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Юсов висловився щодо нещодавніх обстрілів України

Представник розвідки зазначив, що після того, як росіяни зрозуміли, що масовані ракетні обстріли нашої країни це провальна ідея, вони вирішили змінити свою тактику. За його словами, тепер вони обстрілюють нашу країну меншою кількістю БПЛА та ракет, щоб запобігти прийдешньому контрнаступу наших Збройних Сил.

"Здебільшого, вона (тактика – 24 Канал) спрямована на те, щоб ускладнити або зірвати плани українських Сил оборони щодо подальшого звільнення окупованих територій",

– зазначив Юсов.

Він також наголосив, що здебільшого подібні атаки українських населених пунктів здійснюються для підживлення так званої "демонстративної пропаганди", якої ворог намагається живити своїх громадян. Попри це, на думку Юсова, такий метод також є провальним.

Так часто і з такою ж інтенсивністю й кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть,

– підкреслив він.

До того ж представник наголосив, що успішне освоєння Повітряними силами ЗСУ західних систем протиповітряної оборони фактично нівелює чергову тактику російських загарбників. Однак все ж додав, що Київ лишається їхньою головною мішенню, тому небезпека для столиці є постійною.

Наостанок він зазначив, що наші бійці, Повітряні сили та засоби ППО демонструють найкращі результати. Адже майже всі ракети чи безпілотники, які Росія пускає по Україні, вони досить якісно знищують.

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